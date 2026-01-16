Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После пожара под Ригой проверяют, были ли в доме дымовые датчики

Редакция PRESS 16 января, 2026 17:00

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщила агентству LETA, что до настоящего времени не получала от жителей информации о возможных нарушениях пожарной безопасности в многоквартирном доме, сгоревшем в поселке Крусткалны Кекавского края.

Информация о том, сработали ли в момент пожара установленные в доме системы пожарной безопасности, будет устанавливаться в рамках уголовного процесса. Из-за масштабов возгорания и его последствий спасатели на месте не смогли определить, был ли в квартире, где начался пожар, установлен дымовой датчик. Этот вопрос также станет предметом расследования.

В службе подчеркивают, что системы пожарной безопасности критически важны — они позволяют как можно раньше предупредить жителей об опасности, обеспечить своевременную эвакуацию и снизить задымление в здании. Именно задымление часто становится причиной травм и гибели людей при пожарах.

Согласно закону о пожарной безопасности, пожаротушении и спасательных работах, ответственность за эксплуатацию систем пожарной безопасности и соответствующего оборудования несет собственник здания или управляющая компания.

Управляющая компания жилого комплекса «Jaunlazdu mājas» — компания Fortium.lv — заявила агентству LETA, что во всех квартирах дома были установлены дымовые датчики.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в результате пожара в жилом доме в поселке Крусткалны погибли двое несовершеннолетних. Спасены 29 человек, несколько жителей пострадали, 15 человек эвакуировались самостоятельно. Среди пострадавших — один ребенок.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности.

