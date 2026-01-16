Требования к страховщику предусматривают, что полис будет покрывать любые финансовые расходы, связанные с ответственностью должностных лиц, включая (но не ограничиваясь) убытки, компенсации, расходы на экспертизы, судебные и процессуальные расходы, а также расходы, которые могут возникнуть при заключении мировых соглашений или в результате любых претензий.

Таким образом, реализаторы проекта Rail Baltica решили за счёт денег налогоплательщиков застраховаться от ответственности любого вида.

Страхование должно покрывать ответственность перед третьими лицами в случаях, когда застрахованное лицо причинило убытки, действуя незаконно, небрежно, ошибочно, ложно, искажая информацию, находясь в конфликте интересов, допуская бухгалтерские ошибки, превышая полномочия и т.д.

В условиях тендера, объявленного AS RB Rail также сообщается, что в первой половине 2025 года компания получила информацию от бывшего члена правления/председателя RB Rail о том, что он получил приглашение явиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) для дачи объяснений по решениям, принятым в связи с проектом Rail Baltica в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года. Его попросили дать показания в рамках уголовного процесса, о котором ранее сообщалось в статье на LSM.

Список лиц, подлежащих страхованию, тоже впечатляет:

Любое лицо, которое было, является или станет членом правления или совета RB Rail;

Любое лицо, которое было, является или станет руководителем или должностным лицом филиалов RB Rail в Латвии, Литве и Эстонии, а также исполняющие обязанности, члены закупочных комиссий и т.п.;

Сотрудники компании, если претензии касаются незаконных действий в сфере трудовых отношений;

Любой сотрудник, против которого может быть предъявлен иск за незаконные действия, а также солидарные ответчики в таких ситуациях;

Супруги или партнёры ответственных лиц, если претензии затрагивают их имущество полностью или частично и т.д.

В спецификации указаны два варианта лимитов ответственности, а также отдельные сублимиты. Сублимиты определяют, например, ответственность в сфере корпоративных налогов — не менее 1 миллиона евро, а также для других рисков в диапазоне от 100 тысяч до полумиллиона евро. Для расходов на адвокатов лимит вообще не предусмотрен, но лимит на «реагирование в кризисной ситуации» — не менее 250 тысяч евро. В случае гражданских штрафов, административных санкций и наказаний сублимит должен быть не менее 200 тысяч евро, а в сфере трудового права — не менее 500 тысяч евро.

Спецификация предусматривает, что такой полис должен действовать ретроспективно, начиная с 28 октября 2014 года.

Полис оплатит AS RB Rail, то есть жители балтийских стран. Страховщики могут подавать заявки до конца января.