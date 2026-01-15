Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

У девушки спросили, были ли в её жизни какие-то неприятные ситуации по поводу её фамилии.

"Да, моя фамилия не латышская. Многие воспринимают меня как русскую или как человека из России. Под публикацией о нашей победе на чемпионате мира были комментарии о том, что я русская и мне нужно ехать обратно в Россию. Это полный ужас! Я родилась и выросла в Латвии, училась в латышской школе. Мне пишут такое только потому, что у меня русская фамилия. Мне кажется, что в нашем обществе это недопустимо. В Латвии живёт много людей разных культур и национальностей, но мы — один народ, который живёт в государстве Латвия. Я патриотка и люблю Латвию. Мне действительно неприятно, когда кто-то говорит плохо о Латвии. Я всей душой за Латвию.

И при этом мне делают упрёки из-за фамилии и русского языка. Да, я говорю по-русски, потому что у моей семьи есть корни. Моя мама родилась в Казахстане и переехала в Латвию, когда ей было восемь лет. Папа родился в Латвии, но в семье мы говорим по-русски. Ну и что? Мама отдала меня в латышский детский сад и латышскую школу. Я не выбирала язык, на котором говорить. Мне кажется, наше общество должно быть немного добрее и более открытым. Потому что я люблю Латвию и делаю всё ради Латвии, а некоторые люди упрекают меня буквально ни за что", - ответила Самойлова.

В соцсетях ролик подвергся критике со стороны русскоязычного населения:

"Девушка с русской фамилией, в семье которой говорят по-русски, выиграла для Латвии золотую медаль Чемпионата мира. Что у нее спрашивают латышские СМИ? «Как вы относитесь к претензиям по поводу вашей фамилии?» И обескураженная девушка начинает оправдываться, что вообще-то она родилась в Латвии и ходила в латышский садик", - написала на своей странице в Facebook активистка Ольга Петкевич (Daugavpils - mana pils).

"В цивилизованном мире за такие вопросы журналист бы получил штраф, увольнение и иск в суд от того, кому данный вопрос был адресован", - отметили в комментариях.