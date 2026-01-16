Об эстонском острове Хийумаа в публичном пространстве пока говорят мало: там проживают всего около 10 000 человек, а 60% территории острова покрыто лесом. Летом его экономика в основном держится на туризме; местный мэр описывает остров как "мирный" и "безопасный".

Хийумаа расположен к северо-западу от Эстонии и является вторым по величине островом страны. В стратегическом плане его можно рассматривать как своего рода ворота из Балтийского моря в Финский залив.

"В случае атаки сначала надо дать русским подойти"

"В случае нападения мы должны сначала дать русским подойти", - приводится в докладе DBwV цитата майора Тамеля Каппера. "Но как только они будут здесь, мы нанесем ответный удар максимально жестко". Каппер руководит базой эстонских вооруженных сил в городе Кярдла. Но эти военнослужащие поначалу останутся предоставленными сами себе, говорится в отчете.

DBwV также предупреждает, что от материковой части самого северного прибалтийского государства до острова в Балтийском море полтора часа езды. Поэтому, по данным экспертов, остров Хийумаа является "уязвимым ключевым пунктом".

Эксперты опасаются, что российские войска могут высадиться на Хийумаа в качестве внезапной атаки в случае нападения на НАТО. В этом случае россияне могут установить на острове радиолокационные и противовоздушные системы, аналогичные тем, которые в настоящее время развернуты в Западном военном округе России и Калининграде. В случае оккупации Хийумаа, подчеркивается в докладе DBwV, для стран Балтии и Финляндии был бы перекрыт морской путь по Балтике к союзникам по НАТО, а воздушное пространство контролировалось бы противником. Запрос Euronews остался без ответа к моменту публикации.

Как и профсоюзы, Союз Вооруженных сил Германии отстаивает профессиональные и социальные интересы военнослужащих. Поэтому призыв к усилению обороны заложен в его основе, объясняет военный эксперт Ральф Тиле, полковник в отставке и председатель Политико-военного общества в Берлине. С "громким криком" о бреше в обороне эксперт не согласен.

Представитель министерства обороны Эстонии в ответ на запрос Euronews также сообщил, что обстановка на Хийумаа сейчас спокойная. По данным ведомства, остров защищен не только Эстонией, но и коллективной обороной НАТО. "Мы знаем, что за нами стоят союзники", - сказал он Euronews.

Военный эксперт: острова - подарок для обороны

Тем не менее, для Тиле остров представляет собой "точку наблюдения". Потому что остров - "это непотопляемый, огромный авианосец, с которого можно все исследовать, узнавать и предупреждать",- объясняет полковник в отставке. Даже если бы ракеты направлялись в сторону Европы, предупреждения можно было бы подать гораздо раньше.

С военной точки зрения, остров — это "ценный оборонительный объект, который при наличии соответствующего оборудования может предотвратить продвижение противника", - говорит Тиле. Оснащенный датчиками и радарами для разведки, беспилотниками и ракетами для сдерживания, а при необходимости и для атак, остров чрезвычайно полезен. Это передовая база.

По словам Тиле, в данном случае девиз мог бы звучать так: "Чем лучше мы защищаем остров, тем больше мы от этого выигрываем и тем меньше нам придется тратить сил на его отвоевание". Речь идет о концепции A2AD . Это концепция сдерживания противника путем создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищаемую местность.



Еще до потенциального нападения необходимо предотвратить любой доступ военного противника, а следовательно, и любое его передвижение в этом районе.

В этом сценарии на прибрежном острове могут быть развернуты ракеты большой дальности, передовые системы противовоздушной обороны, вестись кибервойна. Эта стратегия часто используется более слабыми противниками для сдерживания превосходящих сил. По словам Тиле, стратегия A2AD осуществляется в широком масштабе: в воздухе, в киберпространстве, в морском пространстве и на суше.

"Во всех отношениях защищены и готовы"

Насколько оснащен расположенный на Хийумаа военный объект, Министерство обороны по стратегическим соображениям подробно не раскрывает. Говоря о текущей обстановке, мэр острова Херго Тасуя заявил, что там "во всех отношениях защищены и готовы". Союзники и собственные силы регулярно присутствуют на острове и проводят совместные учения.

Тасуя считает, что на острове не должно быть боевых действий. Однако он говорит, что важно сохранять контроль над ним. "Мы понимаем, что какое-то время нам нужно быть готовыми справляться с ситуацией самостоятельно, но у нас есть союзники, на которых мы можем рассчитывать". Как мэр, он не имеет полномочий над вооруженными силами, но Министерство обороны и мэр сходятся во мнении относительно стратегической важности Хийумаа.

"Этот остров, если вы хорошо там расположитесь, просто затруднит и ограничит передвижение русских на большей территории", - объясняет Тиле. "Сейчас, в мирное время, нужно найти правильный баланс, обеспечив размещение достаточного количества войск, чтобы они могли отреагировать в случае чего-то неожиданного". Например, они уже могли бы создавать лагеря. По словам эстонских чиновников, подготовка давно завершена, и регулярно проводятся оборонительные учения.

Если посмотреть на Балтийское море в целом, то становится ясно, что НАТО может контролировать его значительную часть. НАТО контролирует "выход в Северное море и Атлантику", а у России там не так много места для маневра, считает эксперт.

Россия неоднократно нарушала границы Эстонии

Тем не менее в последние месяцы Россия вновь и вновь проверяла границы на прочность. За прошедший год российские боевые самолеты четыре раза нарушали воздушное пространство этой небольшой страны на севере Европы. В сентябре 2025 года три истребителя МиГ-31 незаконно вошли в воздушное пространство в районе острова Вайндло в Балтийском море и находились там в общей сложности двенадцать минут, как сообщало эстонское военное ведомство в Таллине.

У Эстонии, Латвии и Литвы нет собственных боевых самолетов. Поэтому союзники по НАТО по очереди обеспечивают охрану балтийского неба. В декабре, по данным министерства иностранных дел Эстонии, российские пограничники незаконно вошли на территорию Эстонии.

В декабре Эстония начала строительство около 600 бункеров на границе с Россией. Это часть общей балтийской оборонительной линии, где будут созданы убежища, способные выдерживать артиллерийские обстрелы. Цель линии обороны - быстро и эффективно реагировать на потенциальную военную атаку и останавливать противника уже на первых метрах.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии действуют законы о воинской повинности. Это означает, что весь Балтийский регион сможет задействовать большое количество резервистов. Примерно с середины 2026 года постоянная поддержка странам Балтии будет также поступать от Литовской бригады, которая будет усилена примерно 5000 немецкими солдатами.