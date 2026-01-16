Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Задача группы - под датским руководством оценить, где и как в Гренландии можно провести крупные учения. По данным BILD, речь пока идет о формате по приглашению Дании и без явной привязки к НАТО.

По информации издания, Берлин и Копенгаген также проверяют, возможна ли в будущем постоянная миссия НАТО или союзников в Гренландии, по аналогии с миссией «Балтийский страж» в Балтийском море. Внутреннее рабочее название проекта - «Арктический страж».

«Сейчас мы проводим разведку местности, чтобы представить США осязаемую и сильную концепцию защиты стратегически важного северного региона», - сказал BILD осведомленный источник.

Как отмечается, конкретные решения министры обороны стран НАТО могли бы обсуждать на февральской встрече в Брюсселе, но для этого потребуется участие США.

Координацией миссии занимается Арктическое командование датской армии. В последние два дня на окраине Нуука в спешке подготовили помещения для союзников. Датские военные ведут себя сдержанно и не раскрывают деталей, но один из солдат сказал BILD:

«Теперь все действительно иначе, когда так много солдат из стольких стран».