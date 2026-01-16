В ближайшие недели в Северную Америку хлынет самый холодный воздух сезона. Морозы накроют Канаду и большую часть США, опускаясь далеко на юг. В некоторых регионах температура уйдёт значительно ниже привычных январских значений, а зима из «нормальной» внезапно станет настоящей.

Холодный коридор протянется от Арктики через центральные и восточные районы континента. На севере Канады морозы могут приблизиться к экстремальным значениям, в США минусовые температуры дойдут даже до южных штатов. Там, где обычно отделываются прохладным ветром, появятся настоящие зимние ночи.

Европе тоже не удастся остаться в стороне. Холодный воздух начнёт смещаться с востока и северо-востока, усиливая морозы в центральных и восточных регионах. В ряде стран температура опустится ниже сезонной нормы, а при устойчивом давлении холод будет «застревать» у земли, усиливая ощущение зимы.

Что делает ситуацию особенно примечательной — это не один короткий всплеск. Атмосфера готовит цепочку событий. Первый удар холода уже начался, но за ним может последовать ещё более мощная волна ближе к концу января, которая задержится до начала февраля.

Так выглядит классический сценарий, когда арктический холод перестаёт быть локальным и становится «гостем» средних широт. Полярный вихрь теряет форму, струйное течение изгибается, и зима выходит за привычные рамки календаря.

Для одних это означает снег и морозы, для других — перебои, скользкие дороги и резкий скачок расходов на отопление. Но в одном можно быть уверенным: ближайшие недели напомнят, что зима всё ещё умеет быть жёсткой.