Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути! (1)

Редакция PRESS 16 января, 2026 19:47

Всюду жизнь 1 комментариев

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

В ближайшие недели в Северную Америку хлынет самый холодный воздух сезона. Морозы накроют Канаду и большую часть США, опускаясь далеко на юг. В некоторых регионах температура уйдёт значительно ниже привычных январских значений, а зима из «нормальной» внезапно станет настоящей.

Холодный коридор протянется от Арктики через центральные и восточные районы континента. На севере Канады морозы могут приблизиться к экстремальным значениям, в США минусовые температуры дойдут даже до южных штатов. Там, где обычно отделываются прохладным ветром, появятся настоящие зимние ночи.

Европе тоже не удастся остаться в стороне. Холодный воздух начнёт смещаться с востока и северо-востока, усиливая морозы в центральных и восточных регионах. В ряде стран температура опустится ниже сезонной нормы, а при устойчивом давлении холод будет «застревать» у земли, усиливая ощущение зимы.

Что делает ситуацию особенно примечательной — это не один короткий всплеск. Атмосфера готовит цепочку событий. Первый удар холода уже начался, но за ним может последовать ещё более мощная волна ближе к концу января, которая задержится до начала февраля.

Так выглядит классический сценарий, когда арктический холод перестаёт быть локальным и становится «гостем» средних широт. Полярный вихрь теряет форму, струйное течение изгибается, и зима выходит за привычные рамки календаря.

Для одних это означает снег и морозы, для других — перебои, скользкие дороги и резкий скачок расходов на отопление. Но в одном можно быть уверенным: ближайшие недели напомнят, что зима всё ещё умеет быть жёсткой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу
Важно

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии (1)

Мир 20:50

Мир 1 комментариев

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Читать
Загрузка

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели (1)

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 1 комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Читать

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит? (1)

Животные 19:25

Животные 1 комментариев

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Читать

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу (1)

Важно 18:54

Важно 1 комментариев

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Читать

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Читать

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Читать