«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

16 января, 2026

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Ушаков подчеркнул, что каждая самоуправляющаяся территория, включая Ригу, обязана за счет бюджета обеспечивать социальную поддержку населения и доступный общественный транспорт. При этом он отказался комментировать обвинения в адрес своего бывшего заместителя Андрис Америкс, сославшись на то, что не знает деталей и обстоятельств уголовного процесса.

Ранее Генеральная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело против Америкса по обвинению в требовании взятки в крупном размере. По версии обвинения, будучи вице-мэром Риги, он вместе с другим высокопоставленным должностным лицом, которым, по информации LETA, является Ушаков, договорился потребовать взятку у предпринимателя, связанного с пассажирскими перевозками в столице.

Речь идет о бывшем косвенном владельце компании Rīgas mikroautobusu satiksme Александр Брандавс. По данным Латвийского телевидения и программы De facto, осенью прошлого года он заплатил 73 000 евро штрафа, признав регулярные обещания взяток Ушакову.

Прокуратура утверждает, что в сентябре 2017 года Ушаков и Америкс предложили Брандавсу содействие в изменении нормативных актов. Эти изменения позволили бы применять такие же льготы на проезд в маршрутках, как и в транспорте компании Rīgas satiksme. Взамен, по версии обвинения, они потребовали взятку в размере 30% от средств, которые город выплачивал бы перевозчику за льготных пассажиров. Предполагалось, что сумма составит не менее 19 000 евро в месяц.

В апреле 2024 года депутаты Европейского парламента отказались снять иммунитет с Ушакова и Америкса. Летом Ушаков вновь был избран в Европарламент, а Америкс в выборах не участвовал. Прокуратура пока не планирует повторно обращаться с запросом о снятии иммунитета, но такую возможность не исключает.

Программа De facto ранее сообщала, что отдельное производство в отношении Ушакова временно приостановлено. Подозрения касаются не только возможного требования взятки, но и злоупотребления служебным положением. По этому же эпизоду перед судом уже предстанут бывший глава правления Rīgas satiksme Леонс Бемхенс и экс-исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс. Муниципалитет и транспортное предприятие признаны потерпевшими и заявляют о многомиллионном ущербе.

