Сильные морозы накроют Латвию через неделю

© LETA 16 января, 2026 08:15

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины следующей недели, в Латвии возможны более сильные морозы; согласно метеорологической информации, прогнозы в настоящее время меняются.

В эти выходные и в начале следующей недели ожидается преимущественно легкая облачность без осадков. Ветер слабый, будет дуть с юга, в субботу он немного усилится. Ночью температура воздуха опустится до -8-15 градусов, местами в восточной части страны до -19 градусов; в начале новой недели местами во всех регионах с ясным небом термометр может опуститься до -20 градусов. В середине дня температура не поднимется выше -3-11 градусов.

В середине следующей недели прогнозируется увеличение облачности, возможны снегопады и временное повышение температуры воздуха.

Во второй половине недели и в последнюю неделю января Латвию, вероятно, накроют сильные морозы из Арктики и Сибири. Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования, местами температура воздуха будет превышать 25 градусов, а в самые холодные дни не поднимется выше -10–18 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии, как ожидается, будут на 6-8 градусов холоднее нормы, а февраль также прогнозируется более холодным, чем обычно.

Январь, вероятно, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда средняя месячная температура в стране составляла -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда средняя месячная температура упала до -11,5 градуса.

По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?
Важно

По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром
Важно

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром

Цены, зарплаты, налоги: что меняется для латвийцев с 1 января
Эксклюзив

Цены, зарплаты, налоги: что меняется для латвийцев с 1 января

Торговцы электротоварами, обувью, машинами, турпутевками: в черный список внесены ещё 8 компаний

Новости Латвии 10:16

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная

Выбор редакции 09:54

Выбор редакции 0 комментариев

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

Выбор редакции 09:51

Выбор редакции 0 комментариев

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром

Важно 09:50

Важно 0 комментариев

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Невелико и препятствие: Белый дом презрительно высказался о европейских войсках в Гренландии

Важно 09:48

Важно 0 комментариев

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Нужна помощь: в Риге пропала без вести женщина

Важно 09:43

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

