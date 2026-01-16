Сильные морозы накроют Латвию через неделю

В эти выходные и в начале следующей недели ожидается преимущественно легкая облачность без осадков. Ветер слабый, будет дуть с юга, в субботу он немного усилится. Ночью температура воздуха опустится до -8-15 градусов, местами в восточной части страны до -19 градусов; в начале новой недели местами во всех регионах с ясным небом термометр может опуститься до -20 градусов. В середине дня температура не поднимется выше -3-11 градусов.

В середине следующей недели прогнозируется увеличение облачности, возможны снегопады и временное повышение температуры воздуха.

Во второй половине недели и в последнюю неделю января Латвию, вероятно, накроют сильные морозы из Арктики и Сибири. Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования, местами температура воздуха будет превышать 25 градусов, а в самые холодные дни не поднимется выше -10–18 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии, как ожидается, будут на 6-8 градусов холоднее нормы, а февраль также прогнозируется более холодным, чем обычно.

Январь, вероятно, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда средняя месячная температура в стране составляла -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда средняя месячная температура упала до -11,5 градуса.