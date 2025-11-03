С 27 октября по 2 ноября Государственная полиция зарегистрировала 229 случаев мошенничества. Из них в 76 случаях жители лишились денег, но в 153 случаях попытки мошенников завершились без финансовых потерь.

Общая сумма потерь населения достигает не менее 622 382 евро. Больше всего денег по-прежнему похищается в результате фишинга или ложных звонков, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов или кредитных организаций.

На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 335 902 евро, больше всего таких случаев зафиксировано в Рижском районе — 117.