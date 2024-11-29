На Домской площади Риги начинает работу Рождественская ярмарка

По выходным и в праздничные дни на площади будут работать Рождественский дед и гномики. Дети смогут покататься на пони, каруселях, увидеть живых овец и принять участие в творческих мастерских.

Рождественская ярмарка откроется в субботу, 30 ноября, церемонией зажжения рождественской елки в 17:00. С Домской площади будет вестись прямая трансляция мероприятия.

В пятницу вечером на ярмарке будут выступать диджеи, а по субботам и воскресеньям — народные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли, сообщили организаторы мероприятия.