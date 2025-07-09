На атмосферном фронте без перемен: в четверг ожидаются ливни

Ночью будет облачно, во многих местах пройдут дожди. Местами на востоке ожидается чрезвычайно интенсивный дождь, возможна гроза. В некоторых районах на востоке также на короткое время сформируется туман. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, местами в западных и центральных районах - с порывами до 16 метров в секунду. Воздух остынет до +13...+17 градусов.

Днем погода будет преимущественно пасмурной, во многих местах пройдут дожди. Возможны и грозы. Будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, на западе - с порывами скоростью от 15 до 16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов, а на крайнем юго-востоке - до +24 градусов.

В Риге ночью прогнозируется облачность, временами с дождем. Умеренный северный, северо-восточный ветер во второй половине ночи в порывах усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +13...+15 градусов.

Днем в столице также будет пасмурно, время от времени ожидаются дожди, временами - сильные, после обеда возможна гроза. Сохранится умеренный северный, северо-восточный ветер, с утра - с порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+17 градусов.