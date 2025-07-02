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На 10,6 млрд долларов нагрели систему медстраховок США граждане Эстонии в составе международной преступной группы (1)

Редакция PRESS 2 июля, 2025 11:13

ЧП и криминал 1 комментариев

В США в ходе операции «Золотая лихорадка» было раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинскими страховками на сумму более десяти миллиардов долларов. Четверо подозреваемых были арестованы и в Эстонии, сообщает Washington Post.

Министерство юстиции США предъявило обвинения 11 лицам, включая Эрика Юргена (28 лет), Яна Юргена (32 года), Ренека Тюрка (34 года) и Кевина Вальдханса (33 года) из Эстонии. В число предполагаемых участников такжде входили участники группировки из Казахстана и России. Некоторые обвиняемые были задержаны в Эстонии в результате сотрудничества с эстонскими правоохранительными органами

В обвинительном заключении утверждается, что они являются членами международной преступной организации, действующей в России и других странах, и организовали многомиллиардную схему мошенничества в сфере здравоохранения и отмывания денег, используя систему медицинского страхования США Medicare.  Участники группировкия якобы выставляли правительству США счета за мониторы глюкозы, мочевые катетеры и другие предметы, которые не являлись необходимыми с медицинской точки зрения и не были фактически получены пациентами Medicare.

Общая сумма мошеннических требований на поставку медицинских изделий оценивается в более, чем 10,6 миллиарда долларов США.

 

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Комментарии (1) 4 реакций
Комментарии (1) 4 реакций
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