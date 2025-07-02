Министерство юстиции США предъявило обвинения 11 лицам, включая Эрика Юргена (28 лет), Яна Юргена (32 года), Ренека Тюрка (34 года) и Кевина Вальдханса (33 года) из Эстонии. В число предполагаемых участников такжде входили участники группировки из Казахстана и России. Некоторые обвиняемые были задержаны в Эстонии в результате сотрудничества с эстонскими правоохранительными органами

В обвинительном заключении утверждается, что они являются членами международной преступной организации, действующей в России и других странах, и организовали многомиллиардную схему мошенничества в сфере здравоохранения и отмывания денег, используя систему медицинского страхования США Medicare. Участники группировкия якобы выставляли правительству США счета за мониторы глюкозы, мочевые катетеры и другие предметы, которые не являлись необходимыми с медицинской точки зрения и не были фактически получены пациентами Medicare.

Общая сумма мошеннических требований на поставку медицинских изделий оценивается в более, чем 10,6 миллиарда долларов США.