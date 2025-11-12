Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мёртвые души» на новый лад? В Рижском техникуме стиля и моды обнаружились… воображаемые студенты

12 ноября, 2025

LETA

Госполиция завела уголовный процесс о возможных нарушениях в Рижском техникуме стиля и моды (РТСМ).

В этом году это уже второй случай, когда после ревизии Государственного контроля начато расследование в техникумах.

Согласно информации на сайте Госконтроля, в ходе проверки в РТСМ выявлены существенные нарушения правовых норм и возможное мошенничество. Были идентифицированы трое предположительно фиктивных учащихся по программе "Специалист СПА", за которых техникум необоснованно получил бюджетное финансирование в размере 15 837 евро.

По этим учащимся у техникума не было полных документов, они не участвовали в учебном процессе, не регистрировались в журнале инструктажа и не получали стипендий. Также РТСМ не ввел необходимую информацию в Государственную информационную систему образования о пропусках занятий этими учащимися без уважительных причин.

По мнению Госконтроля, выявленные факты указывают на возможное злоупотребление должностными полномочиями или мошенничество с целью получения бюджетных средств обманным путем. Об обнаруженных фактах Госконтроль проинформировал Генеральную прокуратуру.

По результатам ревизии в апреле в РТСМ была начата служебная проверка о возможном наличии фиктивных учащихся. Проверка еще не завершена из-за отсутствия директора техникума Улрики Наумовой, так как невозможно получить ее пояснения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки.

Руководство техникума после обнародования заключения Госконтроля весной отрицало нарушения, но более подробные комментарии не предоставило.

Как сообщалось, по результатам ревизии Госконтроля также расследуется уголовный процесс о возможных нарушениях в Резекненском техникуме, из бюджета которого предположительно было похищено не менее 54 000 евро. В ходе ревизии были выявлены возможные мошеннические действия в расчетах с поставщиками услуг - умышленное искажение платежных документов с целью перевода денежных средств третьим лицам.

