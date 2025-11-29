Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

Редакция PRESS 29 ноября, 2025 13:41

Важно 0 комментариев

Scanpix/ Caro / Anke Teschner

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Этот случай вызвал целый шквал возмущения в соцсетях, в частности, на платформе "Х".

"Мы вообще нормальные? Считаем себя развитыми и цивилизованными, а мамочка, которая кормит ребёнка грудью, должна бороться за право взять с собой своего грудничка в больницу? В самом деле? В 2025 году? Да ещё комментарий от Минздрава, в котором грудной ребёнок приравнивается к животному", - пишет Ивета.

Многие комментаторы разделяют её возмущение, но есть и те, кто категорически не согласен. А под постом на ту же тему у специалиста по коммуникациям Майи Крастини и вовсе предлагают брать питомцев с собой в больницу.

- Мне кажется, даже в советские времена грудного ребёнка не разлучали с кормящей матерью. Я тоже примерно 15 дней пробыла 35 лет назад в родильном отделении из-за осложнений (других выписали на 4-й день), ребёнка у меня не забирали и в гинекологическое отделение не отправили, позволили там же и поправляться.

- Приходит на ум чёрный юмор: не зря у нас в Латвии существуют бэби-боксы.

- А потом удивляемся, что демография падает. Мама с ребёнком - это особо уважаемая категория.

- Ну, может, я против течения... Но там в зависимости от болезни смотреть надо. Если это инфекция, вы в самом деле думаете, что грудного ребёнка туда надо везти? Чтобы что - вирусы получить? Или в хирургию, или в неврологию? Если мать больна, она за ребёнком ухаживать не может, насчёт кормления грудью тоже сомнительно.

- Если женщину кладут в больницу, то она серьёзно больна и будет находиться среди других больных. Грудной ребёнок в больнице должен быть лишь тогда, если у самого проблемы со здоровьем. А не все вирусы и бактерии собирать. Семья или соцслужбы должны найти способ позаботиться о грудничке.

- Только что мать забрали из неврологического отделения. Пять коек, повсюду люди с ограничениями функциональности. Старые и больные. Не могу представить там грудного ребёнка. Гинекология? Если в палате 4 больных женщины с грудными детьми, которые не дают спать по ночам, как они лечиться будут?

- В наши дни от голода не умрёт, но грудь - не кран, который можно закрутить. Воздействие лекарств на ребёнка, которого кормят грудью, проверяют на стадии исследований, это стандарт. А вообще что это были за осложнения? Может быть, журналисту нужно было интервью у анестезиолога взять. Такой пошловатый сюжетец.

- Вы сами в больницах вообще бывали? Как вы это себе представляете? Груднички и ночью, и днём плачут, но в палате и в отделении есть и другие больные, которым и без того плохо и больно, которым ночью надо спать. Если мать больна, то она ухаживать за ребёнком не может.

- Довольно глупо и считать, что собачек нельзя пускать в больницу, навещая пациента. Больница сама по себе - очаг всяческих ужасов, собачьи лапы или мордочка там ничего не ухудшат.

- Разве нет? Мадам знает толк! Собачки тоже могут надеть бахилы!

- Это предложение приехать, чтобы покормить, с учётом того, что 19-дневный ребёнок ест через каждые 2 часа, тоже такое интересное.

- Называется - рожайте ещё.

- И вот так человек, когда некому оставить ребёнка или собаку, просто откажется ехать в больницу, если ещё будет в состоянии отказаться. Если не будет и там очнётся, то сбежит или будет ужасно себя чувствовать.

(Иллюстративное фото.)

