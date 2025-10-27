«Мы перешли на электронное общение, без бумажных счетов — и теперь за это ещё надо доплачивать? Щёлчок бухгалтерa в компьютере оплачивается отдельно? Надеюсь, это недоразумение», — написала Даукште. Она подчеркнула, что счёт оплатила, но считает взимание платы необоснованным.

Реакция журналиста вызвала обширный отклик в сетях: многие пользователи сочли странным, что за электронное уведомление предусмотрена дополнительная сумма.

Рижская дума пояснила, что такая плата установлена решением Финансово-административного комитета и составляет 4,85 евро в год независимо от канала отправки — бумажного или электронного. Эта сумма предусмотрена законом о “праве законного пользования землёй”, вступившим в силу 1 января 2024 года. В соответствии с поправками, принятыми Сеймом после решения Конституционного суда, владелец строения обязан не только платить арендную плату землевладельцу (4 % от кадастровой стоимости, но не менее 50 евро в год), но и покрывать расходы на подготовку платёжного уведомления.

Ранее подобные счета уже вызывали общественное недоумение — в 2024 году жители получили счета на 15 евро “за оформление уведомления”. Хотя закон допускает разные трактовки, сумма в Риге оказалась одной из самых высоких в стране.

«Горожане и так оплачивают работу муниципальных структур своими налогами. Почему теперь отдельно взимают “издержки за подготовку счёта” — вопрос, на который пока нет ясного ответа», — написала Даукште.