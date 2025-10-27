Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы (1)

Редакция PRESS 27 октября, 2025 19:53

1 комментариев

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

«Мы перешли на электронное общение, без бумажных счетов — и теперь за это ещё надо доплачивать? Щёлчок бухгалтерa в компьютере оплачивается отдельно? Надеюсь, это недоразумение», — написала Даукште. Она подчеркнула, что счёт оплатила, но считает взимание платы необоснованным.

 

Реакция журналиста вызвала обширный отклик в сетях: многие пользователи сочли странным, что за электронное уведомление предусмотрена дополнительная сумма.

Рижская дума пояснила, что такая плата установлена решением Финансово-административного комитета и составляет 4,85 евро в год независимо от канала отправки — бумажного или электронного. Эта сумма предусмотрена законом о “праве законного пользования землёй”, вступившим в силу 1 января 2024 года. В соответствии с поправками, принятыми Сеймом после решения Конституционного суда, владелец строения обязан не только платить арендную плату землевладельцу (4 % от кадастровой стоимости, но не менее 50 евро в год), но и покрывать расходы на подготовку платёжного уведомления.

Ранее подобные счета уже вызывали общественное недоумение — в 2024 году жители получили счета на 15 евро “за оформление уведомления”. Хотя закон допускает разные трактовки, сумма в Риге оказалась одной из самых высоких в стране.

«Горожане и так оплачивают работу муниципальных структур своими налогами. Почему теперь отдельно взимают “издержки за подготовку счёта” — вопрос, на который пока нет ясного ответа», — написала Даукште.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt (1)

21:09

1 комментариев

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Загрузка

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился (1)

20:56

1 комментариев

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой (1)

20:30

1 комментариев

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны (1)

19:28

1 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность (1)

18:55

1 комментариев

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва (1)

18:49

1 комментариев

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

