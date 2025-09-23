«Мы не ведём конвенционную войну, но война с Россией у нас есть» — глава МВД Козловскис

Комментируя расследование Центра журналистских расследований Baltijas «Re:Baltica» и его партнеров, которое показало, что в созданной российскими спецслужбами группе, организовавшей четыре теракта в странах Европы с использованием почтовых посылок, начинённых самодельными взрывными устройствами, было четверо жителей Латвии, министр отметил, что угрозы реальны и это больше не единичные случаи раз в полгода.

Самыми трагическими могли быть последствия в случае с Музеем оккупации. Теперь попытки повредить инфраструктуру происходят регулярно, поэтому латвийским службам необходимо сотрудничать и с соседними государствами, так как происходит перемещение вовлечённых в саботаж лиц по Шенгенской зоне, сказал министр.

Точного числа зарегистрированных за последние два года случаев саботажа Козловскис не назвал, но подчеркнул, что их «не сотни, но не менее десяти». По его словам, именно прошлый год стал переломным: произошло смещение от «мягкой силы» — попыток влиять на сознание людей — к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

«Как и в любом преступлении, здесь есть исполнители, есть посредники, есть поддерживающие лица, есть организаторы», — отметил министр. По его словам, организаторы не хотят быть идентифицированными, а исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связаны с преступной средой.

«Службам сейчас удаётся предотвращать такие преступные действия и в профилактическом порядке, но тревожно, что эта тенденция не ослабевает. Будем реалистами: мы не ведём конвенционную войну, но война с Россией у нас есть».

Он отметил, что нельзя на сто процентов утверждать, что все эти случаи связаны с интересами России, однако «такая цепочка примерно вырисовывается».

По словам министра, в актах саботажа участвуют не только граждане Латвии. При этом нельзя утверждать, что у этих людей есть какая-либо идеологическая мотивация — преобладают корыстные интересы и желание заработать, не вдаваясь в суть происходящего.

«Очень часто им даются конкретные задания — сделай то и то, получишь столько-то, — и люди особо не задумываются, что они делают. Скорее всего именно поэтому и выбирается такой профиль исполнителей», — добавил министр.

Козловскис считает, что число таких случаев не уменьшится, поэтому нужны дополнительные решения. По его мнению, необходимо инвестировать в спецподразделения, их мобильность и эффективность. «Например, нужно приобрести вертолёты среднего класса, которые могли бы обеспечить быструю реакцию в любом регионе и месте Латвии», — отметил министр.

«В настоящее время в ведении МВД у нас есть антитеррористическое подразделение “Омега”, которое базируется в Риге, и в Латгалии — специальное подразделение Государственной погранохраны. Но, учитывая акты саботажа и информацию, поступающую от спецслужб, уровень угроз больше не средний, а уже более высокий. Поэтому к ним нужно готовиться», — подчеркнул Козловскис.в