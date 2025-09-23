Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы не ведём конвенционную войну, но война с Россией у нас есть» — глава МВД Козловскис

© LETA 23 сентября, 2025 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

За последние два года в Латвии произошло не менее десяти актов саботажа, и для более эффективного реагирования необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения и подумать о приобретении вертолетов. Об этом в интервью агентству LETA заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Новое Единство»).

Комментируя расследование Центра журналистских расследований Baltijas «Re:Baltica» и его партнеров, которое показало, что в созданной российскими спецслужбами группе, организовавшей четыре теракта в странах Европы с использованием почтовых посылок, начинённых самодельными взрывными устройствами, было четверо жителей Латвии, министр отметил, что угрозы реальны и это больше не единичные случаи раз в полгода.

Самыми трагическими могли быть последствия в случае с Музеем оккупации. Теперь попытки повредить инфраструктуру происходят регулярно, поэтому латвийским службам необходимо сотрудничать и с соседними государствами, так как происходит перемещение вовлечённых в саботаж лиц по Шенгенской зоне, сказал министр.

Точного числа зарегистрированных за последние два года случаев саботажа Козловскис не назвал, но подчеркнул, что их «не сотни, но не менее десяти». По его словам, именно прошлый год стал переломным: произошло смещение от «мягкой силы» — попыток влиять на сознание людей — к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

«Как и в любом преступлении, здесь есть исполнители, есть посредники, есть поддерживающие лица, есть организаторы», — отметил министр. По его словам, организаторы не хотят быть идентифицированными, а исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связаны с преступной средой.

«Службам сейчас удаётся предотвращать такие преступные действия и в профилактическом порядке, но тревожно, что эта тенденция не ослабевает. Будем реалистами: мы не ведём конвенционную войну, но война с Россией у нас есть».

Он отметил, что нельзя на сто процентов утверждать, что все эти случаи связаны с интересами России, однако «такая цепочка примерно вырисовывается».

По словам министра, в актах саботажа участвуют не только граждане Латвии. При этом нельзя утверждать, что у этих людей есть какая-либо идеологическая мотивация — преобладают корыстные интересы и желание заработать, не вдаваясь в суть происходящего.

«Очень часто им даются конкретные задания — сделай то и то, получишь столько-то, — и люди особо не задумываются, что они делают. Скорее всего именно поэтому и выбирается такой профиль исполнителей», — добавил министр.

Козловскис считает, что число таких случаев не уменьшится, поэтому нужны дополнительные решения. По его мнению, необходимо инвестировать в спецподразделения, их мобильность и эффективность. «Например, нужно приобрести вертолёты среднего класса, которые могли бы обеспечить быструю реакцию в любом регионе и месте Латвии», — отметил министр.

«В настоящее время в ведении МВД у нас есть антитеррористическое подразделение “Омега”, которое базируется в Риге, и в Латгалии — специальное подразделение Государственной погранохраны. Но, учитывая акты саботажа и информацию, поступающую от спецслужб, уровень угроз больше не средний, а уже более высокий. Поэтому к ним нужно готовиться», — подчеркнул Козловскис.в

Обновлено: 12:45 23.09.2025
Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Загрузка

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

ЧП и криминал 12:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Мир 12:16

Мир 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

