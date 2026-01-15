Мы не просили денег: Вике-Фрейберга выступила с заявлением о фейках

"В последние дни в социальных сетях появились фейковые посты и рекламные объявления, использующие имя и фотографии Имантса Фрейбергса для обмана людей и вымогательства денежных средств.

Эти посты ложны, наша семья не имеет к ним никакого отношения, и мы просим вас не распространять их и не совершать никаких платежей.

Если кто-то хочет почтить память Имантса Фрейбергаса, единственный официальный способ сделать это — через Фонд Витолса", - пишет Фрейберга и оставляет на него ссылку в своей публикации в Facebook.

Она просит сообщать о мошеннических публикациях и блокировать профили, которые их распространяют.