Мы не можем нести единоличную ответственность за Украину: Кая Каллас от имени Европы

«Именно он пообещал остановить убийства, — сказала Каллас. — Так что это не может быть нашей ответственностью». Ее комментарии прозвучали в то время, когда Украина и ее союзники пытаются понять смысл внезапного поворота Трампа в отношении войны между Киевом и Москвой.

В посте в Truth Social в начале этой недели Трамп написал, что, по его мнению, Украина «способна сражаться и ВЕРНУТЬ всю Украину в ее первоначальном виде». Он добавил, что это произойдет при поддержке Европейского союза и НАТО, которые «могут делать что хотят» с американским оружием.

Хотя многие европейские чиновники приветствовали более поддерживающий тон в отношении Украины, некоторые предупредили, что Трамп, возможно, намекает на то, что он намерен сократить участие США и освободить Вашингтон от ответственности.

Без США нет НАТО, сказала Каллас, высокий представитель Европейской комиссии по иностранным делам. «Америка — величайший союзник в НАТО. Поэтому, когда вы говорите о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должно делать Америка», — сказала она.

Между тем Трамп недавно усилил давление на страны НАТО, чтобы они полностью прекратили импорт российской нефти и газа, и сделал это условием для того, чтобы Вашингтон продолжил вводить собственные тарифы или санкции против Москвы.

«Трамп был прав», — сказала Каллас. «Мы сократили наши закупки нефти и газа на 80 процентов, а это означает, что если бы все поступали так же, как мы, эффект мог бы быть еще больше. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если союзники последуют нашему примеру, война закончится быстрее».

Подчеркнув, что Европа уже сократила потребление российской энергии, Каллас заявила, что Вашингтон должен сыграть свою роль в убеждении Венгрии и Словакии — двух крупнейших импортеров российской энергии в блоке — отказаться от своей зависимости. Она подчеркнула, что США имеют «рычаги влияния» на эти страны, указав на телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном как на положительный шаг.

В то время как лидеры стран собрались в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, Европа была на грани нервного срыва после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и военными самолетами. Дания остается в состоянии повышенной готовности после серии наблюдений беспилотников над крупными аэропортами, источник которых не установлен.

Усугубляя напряженность, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг на встрече министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в штаб-квартире ООН, что ЕС и НАТО «фактически объявили войну» Москве.

«Путин проверяет нас, чтобы понять, как далеко он может зайти. Он хочет увидеть нашу реакцию», — сказал Каллас о нарушениях воздушного пространства. В то время как лидеры НАТО хотят дать решительный отпор, чтобы предотвратить будущие вторжения России, Москва также пытается усилить беспокойство в странах-членах альянса.

«Если ваша реакция будет слишком сильной, это также повлияет на наши общества», — сказала она, добавив, что граждане опасаются, что война перекинется на их территории. «Итак, лидеры должны найти баланс, не разжигая страхи в нашем обществе».

Каллас также высказалась в пользу мобилизации замороженных российских активов для помощи Украине перед обсуждением министрами финансов стран G7, запланированным на 1 октября.

«Если все участники переговоров понимают, что никто из них не может себе представить, что восстановление Украины будет осуществляться за счет наших налогоплательщиков, то нам нужно найти решения. Россия должна заплатить за ущерб, который она нанесла», — сказала она.