Мы не можем нести единоличную ответственность за Украину: Кая Каллас от имени Европы

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 13:46

Важно 0 комментариев

Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении войны с Россией, предупредила в четверг главный дипломат ЕС Кая Каллас. Это особенно верно, если учесть обещание президента Дональда Трампа прекратить боевые действия, цитирует Politico ее слова в интервью, данном в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

«Именно он пообещал остановить убийства, — сказала Каллас. — Так что это не может быть нашей ответственностью». Ее комментарии прозвучали в то время, когда Украина и ее союзники пытаются понять смысл внезапного поворота Трампа в отношении войны между Киевом и Москвой.

В посте в Truth Social в начале этой недели Трамп написал, что, по его мнению, Украина «способна сражаться и ВЕРНУТЬ всю Украину в ее первоначальном виде». Он добавил, что это произойдет при поддержке Европейского союза и НАТО, которые «могут делать что хотят» с американским оружием.

Хотя многие европейские чиновники приветствовали более поддерживающий тон в отношении Украины, некоторые предупредили, что Трамп, возможно, намекает на то, что он намерен сократить участие США и освободить Вашингтон от ответственности.

Без США нет НАТО, сказала Каллас, высокий представитель Европейской комиссии по иностранным делам. «Америка — величайший союзник в НАТО. Поэтому, когда вы говорите о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должно делать Америка», — сказала она.

Между тем Трамп недавно усилил давление на страны НАТО, чтобы они полностью прекратили импорт российской нефти и газа, и сделал это условием для того, чтобы Вашингтон продолжил вводить собственные тарифы или санкции против Москвы.

«Трамп был прав», — сказала Каллас. «Мы сократили наши закупки нефти и газа на 80 процентов, а это означает, что если бы все поступали так же, как мы, эффект мог бы быть еще больше. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если союзники последуют нашему примеру, война закончится быстрее».

Подчеркнув, что Европа уже сократила потребление российской энергии, Каллас заявила, что Вашингтон должен сыграть свою роль в убеждении Венгрии и Словакии — двух крупнейших импортеров российской энергии в блоке — отказаться от своей зависимости. Она подчеркнула, что США имеют «рычаги влияния» на эти страны, указав на телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном как на положительный шаг.

В то время как лидеры стран собрались в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, Европа была на грани нервного срыва после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и военными самолетами. Дания остается в состоянии повышенной готовности после серии наблюдений беспилотников над крупными аэропортами, источник которых не установлен.

Усугубляя напряженность, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг на встрече министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в штаб-квартире ООН, что ЕС и НАТО «фактически объявили войну» Москве.

«Путин проверяет нас, чтобы понять, как далеко он может зайти. Он хочет увидеть нашу реакцию», — сказал Каллас о нарушениях воздушного пространства. В то время как лидеры НАТО хотят дать решительный отпор, чтобы предотвратить будущие вторжения России, Москва также пытается усилить беспокойство в странах-членах альянса.

«Если ваша реакция будет слишком сильной, это также повлияет на наши общества», — сказала она, добавив, что граждане опасаются, что война перекинется на их территории. «Итак, лидеры должны найти баланс, не разжигая страхи в нашем обществе».

Каллас также высказалась в пользу мобилизации замороженных российских активов для помощи Украине перед обсуждением министрами финансов стран G7, запланированным на 1 октября.

«Если все участники переговоров понимают, что никто из них не может себе представить, что восстановление Украины будет осуществляться за счет наших налогоплательщиков, то нам нужно найти решения. Россия должна заплатить за ущерб, который она нанесла», — сказала она.

 

МИД Польши призывает гражан срочно покинуть Белоруссию

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть территорию Белоруссии. Причиной стали усиливающееся политическое напряжение, риск военных инцидентов в регионе и участившиеся задержания поляков белорусскими службами.

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

За нарушение санкций латвийскому фотографу Мелконову назначили внушительный штраф

Новости Латвии 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Налогов выжимают всё больше, а в бюджете дыра на четверть миллиарда — это как?

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

За восемь месяцев этого года государственный консолидированный бюджет Латвии получил 12 млрд евро доходов и потратил 12,2 млрд евро. Итог – дефицит 257 млн евро, сообщили в Минфине. Год назад в это же время бюджет показывал профицит в 650 млн. Откуда же разница почти в миллиард евро?

Дело Адамсонса: «Женька» с «Сашкой» из ФСБ, и при чем тут Россельхознадзор?

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Bolt обвинили в выводе из Латвии 12 миллионов евро в год

Бизнес 15:48

Бизнес 0 комментариев

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Важно 15:30

Важно 0 комментариев

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

