Эта помощь США составляет лишь несколько процентов от общих военных расходов Латвии и технически мало влияет на наш общий оборонный потенциал, но символическое значение этого шага США трудно переоценить. К сожалению, следует сказать: негативное значение.

Фактически дается довольно четкий сигнал: безопасность Латвии (и, в целом, всей Европы) нас – США – мало интересует. «Америка прежде всего». Под этим подразумевается: каждый сам за себя. Если можешь себя защитить, то хорошо, защищайся; если не можешь, то сам виноват и делай все, чтобы на тебя не напали.

Эта стратегия «невмешательства» преподается уже как официальная политическая доктрина. Трамп не называет своих европейских или канадских коллег по НАТО союзниками. Зато он регулярно называет различных диктаторов «хорошими парнями», «сильными лидерами, с которыми у Трампа отличные отношения». В том числе Путина и Ким Чен Ына. Недавно он назвал таким «сильным лидером» и белорусского диктатора Александра Лукашенко. Создается впечатление, что Трамп оценивает лидеров других стран по тому, как долго каждый из них удерживается у власти - чем дольше, тем лучше.

В соответствии с этим видением, Трамп не воспринимает Украину как союзника, а как одного из «участников конфликта». США в этом «конфликте» выступают лишь в качестве посредника, находясь на равном расстоянии как от жертвы, так и от агрессора. Более того. В лексиконе администрации Трампа не встречаются такие слова, как «агрессор», «жертва» и тому подобные.

Все эти метафоры, которые регулярно использует Трамп, отражают одно и то же видение мира: в мире есть три крупных игрока, с которыми нужно считаться; на чьих плечах держится мир. Это Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп (Китай, Россия, США). Путин находится в этой группе благодаря огромному ядерному арсеналу (около 10 000 ядерных боеголовок) и тому, что он единственный находится в фазе активных военных действий.

Если этой тройке удастся заключить выгодную для всех трех сделку, то в мире наступит вечный мир и вечное счастье, где все будут торговать между собой и зарабатывать. Сам Трамп, провозгласивший себя величайшим мастером сделок, убежден, что в конце концов ему удастся достичь этой цели и заключить такую сделку.

Нынешняя администрация США практически никого, кроме упомянутой «большой тройки», не считает значимыми игроками. Если Германию, Великобританию или Индию Трамп все же может как-то учесть в своих расчетах, то такие страны, как Латвия, для него – как муравьи на асфальте, о которых не нужно думать, делая шаг, как это делают представители религиозного движения джайнизма в Индии.

Надеяться, что во время правления Трампа США будут защищать Латвию в случае какой-либо серьезной кризисной ситуации, по меньшей мере, легкомысленно. Также нет оснований полагать, что готовность США защищать Латвию будет зависеть от того, насколько интенсивно латвийские чиновники будут демонстрировать готовность дарить Трампу золотые значки или иным образом ублажать его. Наши официальные лица могут хоть канкан станцевать перед Трампом в Белом доме - это ничего не изменит.

Означает ли такое поведение Трампа, что вторжение России в Балтию практически неизбежно? Нет. Это не означает, что Россия в настоящее время не справляется с войной в Украине и не имеет ни сил, ни желания ввязываться в какие-либо авантюры.

Означает ли такая политика Трампа, что угроза вторжения России возрастает? Да. Это означает, что если обстоятельства сложатся так, что Путину придется выбирать: проверить силу и решимость НАТО, начав провокационные действия в Балтии, или все-таки воздержаться от таких действий, то со стороны Трампа ему посылается непрямой сигнал: это твое дело, как решишь. Если решишь действовать активно, то мы не будем говорить тебе лестных слов, но и не пошлем своих солдат воевать против тебя.

В такой ситуации продолжать считать США стратегическим союзником можно только с огромной натяжкой. Конечно, нужно соблюдать дипломатический этикет и делать вид, что все как всегда и мы с США союзники в НАТО и в западных ценностях. Однако в практической деятельности нужно помнить, что на Америку Трампа полагаться нельзя. То же самое касается военной техники США. Никаких уступок. Покупка американского оружия только для того, чтобы остаться друзьями с Трампом, нисколько не изменит его отношение к Латвии.

Политическая доктрина Латвии в области обороны должна быть срочно изменена путем создания региональных военных союзов. Как ни посмотри, Трамп больше не является нашим союзником. Он сам снял с себя эту роль, не называя европейских лидеров союзниками, а напротив, регулярно называя врагов Европы «милыми парнями», с которыми у него, по его словам, прекрасные отношения. Такова новая реальность, с которой нужно считаться".