Сэкономить 100 миллионов: первые километры Rail Baltica можно сделать дешевле, чем ожидалось

Окончательные данные о стоимости первого этапа проекта пока не обнародованы — обновлённый финансовый документ должен быть подготовлен к концу текущего месяца.

"Как видно, уже идут строительные работы и обустройство сервисной базы — это отправная точка для всего строительства. На южном участке нужно получить 11 разрешений на строительство, речь идёт о более чем 40 километрах. Сейчас завершается подготовка к подписанию документов на первые четыре разрешения — это участок чуть длиннее 10 км", — пояснил временно исполняющий обязанности члена правления предприятия Eiropas Dzelzceļa līnijas Янис Наглис.

В качестве субподрядчиков привлечены латвийские дорожно-строительные компании Binders и Igate, однако пока всё ограничивается подготовительными работами — официальный старт строительства первого отрезка трассы ещё не дан.

"По последним планам, подписание актов запланировано на конец месяца. Если что-то изменится — тогда в следующем", — добавил Наглис.