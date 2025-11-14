Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Можно ли работать как самозанятое лицо и получать досрочную пенсию?

«Семь секретов» 14 ноября, 2025 10:44

Юридическая консультация 0 комментариев

-По состоянию здоровья я не могу работать каждый день, поэтому хочу оформить досрочную пенсию, но при этом подрабатывать как самозанятое лицо, так как могу выполнять определенную работу дома. Скажите, можно ли так все оформить? (Из почты редакции) 

Закон «О государственных пенсиях» устанавливает, что досрочная пенсия предоставляется в размере 50% до достижения общего пенсионного возраста (65 лет).

Если лицо, которому предоставлена досрочная пенсия, до достижения общего пенсионного возраста становится обязательным субъектом социального страхования, то выплата пенсии на этот период приостанавливается. 

Следовательно, любые виды трудовой деятельности (будь то работа по найму, самозанятость или участие в оплачиваемых временных общественных работах), в результате которой с получаемого дохода будут выплачиваться взносы обязательного социального страхования, приостанавливают выплату досрочной пенсии.

Это означает, что даже если вы работаете из дома, но получаете облагаемый социальным налогом доход как самозанятое лицо, выплата вам досрочной пенсии будет прекращена на период получения облагаемого социальным налогом дохода.

После достижения общего пенсионного возраста вы сможете одновременно получать полную пенсию и работать как самозанятое лицо.

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

