Можно ли работать как самозанятое лицо и получать досрочную пенсию?

Закон «О государственных пенсиях» устанавливает, что досрочная пенсия предоставляется в размере 50% до достижения общего пенсионного возраста (65 лет).

Если лицо, которому предоставлена досрочная пенсия, до достижения общего пенсионного возраста становится обязательным субъектом социального страхования, то выплата пенсии на этот период приостанавливается.

Следовательно, любые виды трудовой деятельности (будь то работа по найму, самозанятость или участие в оплачиваемых временных общественных работах), в результате которой с получаемого дохода будут выплачиваться взносы обязательного социального страхования, приостанавливают выплату досрочной пенсии.

Это означает, что даже если вы работаете из дома, но получаете облагаемый социальным налогом доход как самозанятое лицо, выплата вам досрочной пенсии будет прекращена на период получения облагаемого социальным налогом дохода.

После достижения общего пенсионного возраста вы сможете одновременно получать полную пенсию и работать как самозанятое лицо.