Может ли мэр работать без допуска к гостайне? Этиv вопросом следует озаботится министру регионального управления, считает Шуваевс

В то же время он призвал дождаться результатов этого процесса. "Сейчас есть множество различных возможных сценариев, поэтому лучше посмотреть на реальные ситуации, которые возникнут", - сказал Шуваевс.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности (СГБ) получила первые заявки на получение специальных разрешений на работу с государственной тайной для новоизбранных председателей и заместителей председателей местных дум.

Если главы самоуправлений, которым будет закрыт доступ к гостайне, сохранят свои должности, Сейм должен внести поправки в закон, чтобы исключить такую возможность, заявил агентству ЛЕТА глава фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис.

"Любой мошенник будет искать способ найти лазейку в законе, - сказал он. - Мы посмотрим, как будут развиваться события, насколько ловко каждый будет отстаивать свою позицию".

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, сказал, что согласен с министром Чударсом - закон абсолютно ясен - если у мэра нет допуска к государственной тайне, он не может продолжать выполнять обязанности главы муниципалитета и должен покинуть свой пост.

"Со стороны Сейма мы рассматриваем этот вопрос со всей строгостью закона", - сказал Юревицс, который считает, что воля законодателя в этом вопросе абсолютно ясна.

Юревицс отметил, что министр регионального развития в рамках действующих законов имеет право при необходимости отстранить от должности главу самоуправления, если у него нет допуска к государственной тайне.

В отличие от исполнительных директоров, главы самоуправлений не будут автоматически терять свои должности, даже если не получат допуск. Вопрос будут решать дума, Министерство умного управления и министр.

В день своего утверждения министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс заявил, что если муниципальный чиновник не получит допуск к гостайне, министру придется принять решение о его возможном отстранении.