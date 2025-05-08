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Может ли кухарка управлять государством? Может, но недолго: Pietiek об «удивительной стране Латвия» (6)

Редакция PRESS 8 мая, 2025 09:21

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"Удивительная страна Латвия. Страна, где вкладывают (ну, то есть пока скорее растрачивают) миллиарды, чтобы когда-нибудь в далеком будущем, примерно в 2035 году 3 миллиона пассажиров могли ездить по «RailBaltica», но не могут найти несколько миллионов в год, чтобы своевременно провести ремонт электросетей, чтобы электрички могли безопасно перевозить 19 миллионов пассажиров в год. Покупают новые поезда за сотни миллионов евро, но экономят на содержании железнодорожной инфраструктуры, - пишет Айвар Стракшас на портале Pietiek.com.

Может ли каждая кухарка управлять государством и крупными предприятиями? Однозначно — может, но недолго. Одна кухарка (хотя на самом деле их целая куча, начиная от Линкайтса и заканчивая Бришкенсом) не может разработать и утвердить план развития железнодорожной инфраструктуры, другая не знает, где можно экономить, а где экономия приведет только к увеличению расходов. Дай Бог, чтобы при таких кухарках не случилось катастрофы.

Почему же тогда не находится финансирование на ремонт контактной электросети? Ведь процедура формирования бюджета в этом случае предельно проста. Ответственный руководитель готовит программу ремонта на следующий год с цифрами и пояснениями и представляет ее техническому директору, который затем обсуждает ее на совете директоров предприятия.

Кто же вычеркнул запрошенные средства? Или, может быть, их даже не запросили? Может быть, на железной дороге больше нет специалистов, которые могут подготовить и обосновать программы ремонта?

Экономия, которая приносит убытки, – это не экономия, а непрофессионализм. Нельзя также сказать, что у государства нет денег, чтобы оплатить важную инфраструктуру для 19 миллионов пассажиров. «Золотая» свая на Даугаве и железнодорожная станция в аэропорту, которые в настоящее время нужны не пассажирам, а только части влиятельных строителей, не дадут соврать".

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