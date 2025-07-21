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Москва не вмешивалась в выборы: глава Нацразведки США винит Обаму в заговоре против Трампа

© Deutsche Welle 21 июля, 2025 16:21

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Москва не имела "ни намерения, ни возможности" вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире провластного американского телеканала Fox News в воскресенье, 20 июля. По ее словам, предшественник Дональда Трампа, 44-й президент США Барак Обама и его администрация после поражения демократов намерено сфабриковали тогда соответствующие отчеты, поскольку были недовольны победой Трампа на выборах и для того, чтобы помешать ему руководить страной.

"Таким образом, создание этой сфабрикованной разведывательной информации, утверждающей, что Россия помогла Дональду Трампу избраться, противоречило всем предыдущим оценкам, сделанным в месяцы, предшествовавшие выборам, которые утверждали прямо противоположное: у России не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента США", - заявила Габбард, обвинив экс-президента Обаму и его администрацию в "подавлении воли американского народа" и пообещав привлечь виновных к ответственности.

Двумя днями ранее глава Нацразведки опубликовала доклад о фальсификации разведданных администрацией тогдашнего главы страны. В документе, в частности, говорится, что в августе 2016 года сотрудник министерства внутренней безопасности США сообщил предшественнику Габбард Джеймсу Клэпперу о том, что "нет никаких признаков" манипулирования подсчетов голосов, о чем в то время заявляли в команде Обамы.

В том же году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс с целью поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперницу Хиллари Клинтон. В конце 2016 года Белый дом собрал Совет нацбезопасности, по результатам которого был представлен еще один отчет о вмешательстве России в выборы. По утверждениям Габбард, уже в январе 2017 года был представлен новый отчет, "который прямо противоречил оценкам разведки, сделанным на протяжении предыдущих шести месяцев".

Согласно результатам исследования, опубликованных вашингтонским исследовательским центром Pew Research Centre в конце июня 2017 года, когда президент Трамп уже более полугода занимал пост главы страны, рейтинг доверия к США резко снизился по всему миру. Доля положительных взглядов на США при Дональде Трампе упала до 49 процентов, тогда как при Бараке Обаме этот показатель был 64 процента, следовали из данных исследования. Наиболее резко рейтинг Вашингтона тогда обвалился в Мексике, Канаде и Европе: в частности, в Германии популярность США в первую каденцию Трампа снизилась до 22 процентов.

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