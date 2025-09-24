Москва допускала, что её самолёт могут сбить над Эстонией? Сценарий политолога

По словам эксперта, Москва могла сознательно выбрать именно морскую границу Эстонии в Балтийском море, так как она не столь символична, как сухопутная, и может создавать двусмысленную ситуацию — там нет столбов, указывающих на пересечение рубежа.

Анджанс считает, что Россия могла учитывать и тот факт, что воздушное пространство в этом районе патрулируют итальянские истребители. В случае инцидента ответственность легла бы именно на Италию.

«Это означало бы, что самолёт сбили итальянские военные, и у России появилась бы возможность работать с Западом и итальянской элитой, где отношение к Москве и поддержке Украины неоднозначное», — отметил он. По его словам, в таком случае Кремль мог бы распространять тезис о том, что страны Балтии втягивают Италию в Третью мировую войну.

Эксперт добавил, что подобный сценарий мог бы заставить и часть американских политиков задуматься: «Это зашло слишком далеко». Тогда Россия могла бы использовать ситуацию в свою пользу, чтобы отпугнуть Запад от расширенной военной активности в регионе, в том числе в странах Балтии.

Анджанс напомнил о решении Турции сбить российский самолёт несколько лет назад:

«Многие забывают, что Анкара тогда официально извинилась за этот инцидент, а Москва использовала экономическое давление против Турции», — подчеркнул он. При этом ситуация была иной: решение приняла только Турция, а в случае с Эстонией речь шла бы о коллективном ответе.

Комментируя заявление НАТО, Анджанс указал, что альянс вряд ли мог выступить с более жёстким текстом, ведь он согласовывается между 32 странами. По его словам, часть государств хотела бы резкости, но другие, например Венгрия и Турция, напротив, добиваются смягчения, к чему склонны и США, которые не хотят портить отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что во вторник по просьбе Эстонии состоялись консультации НАТО по 4-й статье договора из-за пролёта российских истребителей в её воздушном пространстве. Это был третий случай применения статьи с 2022 года и девятый за всю 79-летнюю историю альянса.

По итогам встречи НАТО предупредило Россию прекратить «эскалационные» нарушения воздушного пространства на восточном фланге. В заявлении сказано, что «Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники в соответствии с международным правом применят все необходимые военные и немилитарные средства для защиты и сдерживания от любых угроз».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что силы альянса будут решать, открывать ли огонь по российским самолётам, нарушающим границу, «на основании разведданных об угрозах». Он добавил:«Наш сигнал русским ясен — мы будем защищать каждый сантиметр территории союзников».

Инц идент в Эстонии произошёл спустя чуть больше недели после того, как НАТО сбило российские беспилотники над Польшей. Варшава также потребовала консультаций, а альянс заявил, что укрепит оборону восточного фланга.

В итоговом заявлении подчёркивается: «Союзники не позволят подобным безответственным действиям России ослабить их долгосрочную приверженность поддержке Украины».