Москва допускала, что её самолёт могут сбить над Эстонией? Сценарий политолога

© LETA 24 сентября, 2025 07:50

Важно 0 комментариев

Это непопулярное мнение, но, возможно, Россия хотела, чтобы один из её самолётов был сбит над территориальными водами Эстонии, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

По словам эксперта, Москва могла сознательно выбрать именно морскую границу Эстонии в Балтийском море, так как она не столь символична, как сухопутная, и может создавать двусмысленную ситуацию — там нет столбов, указывающих на пересечение рубежа.

Анджанс считает, что Россия могла учитывать и тот факт, что воздушное пространство в этом районе патрулируют итальянские истребители. В случае инцидента ответственность легла бы именно на Италию.

«Это означало бы, что самолёт сбили итальянские военные, и у России появилась бы возможность работать с Западом и итальянской элитой, где отношение к Москве и поддержке Украины неоднозначное», — отметил он. По его словам, в таком случае Кремль мог бы распространять тезис о том, что страны Балтии втягивают Италию в Третью мировую войну.

Эксперт добавил, что подобный сценарий мог бы заставить и часть американских политиков задуматься: «Это зашло слишком далеко». Тогда Россия могла бы использовать ситуацию в свою пользу, чтобы отпугнуть Запад от расширенной военной активности в регионе, в том числе в странах Балтии.

Анджанс напомнил о решении Турции сбить российский самолёт несколько лет назад:

«Многие забывают, что Анкара тогда официально извинилась за этот инцидент, а Москва использовала экономическое давление против Турции», — подчеркнул он. При этом ситуация была иной: решение приняла только Турция, а в случае с Эстонией речь шла бы о коллективном ответе.
Комментируя заявление НАТО, Анджанс указал, что альянс вряд ли мог выступить с более жёстким текстом, ведь он согласовывается между 32 странами. По его словам, часть государств хотела бы резкости, но другие, например Венгрия и Турция, напротив, добиваются смягчения, к чему склонны и США, которые не хотят портить отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что во вторник по просьбе Эстонии состоялись консультации НАТО по 4-й статье договора из-за пролёта российских истребителей в её воздушном пространстве. Это был третий случай применения статьи с 2022 года и девятый за всю 79-летнюю историю альянса.

По итогам встречи НАТО предупредило Россию прекратить «эскалационные» нарушения воздушного пространства на восточном фланге. В заявлении сказано, что «Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники в соответствии с международным правом применят все необходимые военные и немилитарные средства для защиты и сдерживания от любых угроз».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что силы альянса будут решать, открывать ли огонь по российским самолётам, нарушающим границу, «на основании разведданных об угрозах». Он добавил:«Наш сигнал русским ясен — мы будем защищать каждый сантиметр территории союзников».

Инц идент в Эстонии произошёл спустя чуть больше недели после того, как НАТО сбило российские беспилотники над Польшей. Варшава также потребовала консультаций, а альянс заявил, что укрепит оборону восточного фланга.

В итоговом заявлении подчёркивается: «Союзники не позволят подобным безответственным действиям России ослабить их долгосрочную приверженность поддержке Украины».

 

Обновлено: 11:05 24.09.2025
Силиня: в предвыборный год принять бюджет будет труднее
Bitnews.lv 1 час назад
«Čili pizza»: привлечь квалифицированных работников становится всё труднее
Bitnews.lv 1 час назад
Балтия: Rail Baltica очень сильно тормозит
Sfera.lv 1 час назад
SAS с марта запускает прямые рейсы между Ригой и Копенгагеном
Bitnews.lv 1 час назад
Политолог: Россия могла рассчитывать на сбитый самолёт у Эстонии
Bitnews.lv 1 час назад
Медики сомневаются в экспертности Трампа?
Bitnews.lv 1 час назад
Австрия: лося-путешественника усыпили и выпустили
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: пора оснастить спецназ вертолётами
Sfera.lv 17 часов назад

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 10:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

ЧП и криминал 10:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

Новости Латвии 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

