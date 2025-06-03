Мошенникам бой! В МВД предлагают ввести регистрацию карт предоплаты мобильной связи

МВД передало на рассмотрение другим министерствам поправки к закону об электронной связи, предусматривающие регистрацию конечного пользователя услуги предоплаты. Этот шаг позволит предотвращать преступления и облегчит процесс их раскрытия и расследования, убеждены в министерстве.

Цель законопроекта - обязать обеспечивающего электронную связь коммерсанта хранить данные о конечном пользователе услуги предоплаты, а конечного пользователя услуги предоплаты - предоставлять коммерсанту свои идентификационные данные. Кроме того, планируется предусмотреть административную ответственность за неисполнение обязанности по регистрации конечного пользователя.

Как поясняет МВД, с 2020 года постоянно растет количество случаев телефонного мошенничества, и, как правило, лица при планировании и совершении преступных действий используют SIM-карты, которые ежедневно меняют наряду с мобильными телефонами, а иногда такая смена SIM-карт происходит даже несколько раз за день.

По данным МВД, преступления совершаются в том числе с использованием SIM-карт, предназначенных только для доступа в интернет. Такая ситуация осложняет действия уголовной разведки и препятствует досудебному расследованию, подчеркнули в ведомстве.

Согласно наблюдениям Государственной полиции, преступники используют незарегистрированные SIM-карты для анонимной связи, незаконного анонимного отслеживания объектов и субъектов, незаконного оборота защищенной информации, например, детских данных, материалов с сексуальным использованием детей.

Кроме того, преступники используют незарегистрированные SIM-карты для незаконного оказания услуг, незаконного обеспечения оборота веществ или предметов, сокрытия личности при совершении преступления в киберсреде, а также для вербовки и других преступлений.

По данным Госполиции, в среднем в 30% всех расследуемых преступлений используются незарегистрированные SIM-карты и наблюдается тенденция к увеличения числа таких случаев.

Данные Госполиции за последние месяцы свидетельствуют, что доля использования незарегистрированных SIM-карт при совершении преступлений составляет примерно 40%. Самая распространенная сфера, в которой используются незарегистрированные SIM-карты, - мошенничество.

Кроме того, регистрация данных SIM-карт позволит сократить количество ложных сообщений об угрозах взрыва, случаев мошенничества, легализации полученных преступным путем средств, сбыта наркотических средств, несанкционированного использования специальных технических устройств, таких как дроны, приборы GPS, видеокамеры, подслушивающие устройства для сбора данных о различных объектах, в том числе о критической инфраструктуре и физических лицах.

Используя незарегистрированные SIM-карты, преступники также имеют возможность активизировать различные приложения для скрытой связи в преступных целях, а позже изъять SIM-карту из смарт-устройства и обеспечивать интернет-трафик беспроводным соединением. Это расширяет возможности сокрытия преступниками, в том числе угрожающими безопасности государства, своей личности и доказательств преступной деятельности.

Как подчеркнули в МВД, с учетом геополитической ситуации в мире растет число стран, применяющих обязательную регистрацию SIM-карт - в 2021 году такой порядок применяли уже 157 стран. В странах Европейского союза регистрация SIM-карт не производится только в Нидерландах, Ирландии, Дании, Португалии, Финляндии, Чехии, Эстонии, Латвии, Кипре, Словении, Румынии и Хорватии.

Обязательная регистрация SIM-карт с 1 января 2025 года введена и в Литве. При этом сейчас на уровне Евросоюза обсуждается единое регулирование обязательной регистрации SIM-карт, отметили в ведомстве.

Для введения обязательной регистрации SIM-карт необходимо дополнить закон об электронной связи новой нормой, установив, что коммерсант электронной связи имеет право получать от конечного пользователя и конечный пользователь обязан при приобретении SIM-карты для получения услуги предоставлять коммерсанту электронной связи конкретные персональные данные аналогично тому, как это сейчас уже установлено законом в отношении конечных пользователей услуг постоплаты, а именно, имя, фамилию, персональный код или название, регистрационный номер и адрес.

Дополнительно в законе об электронной связи планируется установить, что коммерсант должен зарегистрировать номер проданной SIM-карты, связав ее с идентификационными данными покупателя.