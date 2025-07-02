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МОН нашло в образовании 8 миллионов лишних денег. Теперь будет экономить

Редакция PRESS 2 июля, 2025 14:09

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования обнаружило в отрасли 8 миллионов «лишних» евро. Сокращения обещают сделать осторожно — чтобы не затронуть учеников, науку и зарплаты педагогов.

Экономия может затронуть само министерство и подведомственные учреждения — за счёт пересмотра дублирующих функций, объединения структур, сокращения персонала и расходов на содержание. Дополнительно планируется урезать затраты на техническое обеспечение, командировки и административные нужды.

В то же время в министерстве предупреждают: серьёзное сокращение расходов на образование и науку может обесценить вложения последних лет — в зарплаты учителей, качество образования и подготовку специалистов. По мнению МОН, меры экономии не должны отразиться на результатах учеников, так как это может усилить социальное неравенство.

Конкретные суммы пока не называются — переговоры по бюджету продолжаются.

Министр образования и науки Дайце Мелбарде («Новое Единство») скептически оценивает возможность урезать бюджет министерства на 22,4 миллиона евро. По её словам, такое решение потребует серьёзного обсуждения с Сеймом, поскольку сфера образования регулируется законами и строится на стабильной системе.

Мелбарде отметила, что столь масштабное сокращение означало бы серьёзные изменения, а сокращать финансирование менее структурированных направлений, таких как спорт, по её мнению, было бы ошибкой.

Против значительного снижения финансирования категорически выступает и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA). Его председатель Инга Ванага заявила, что даже незначительное сокращение неприятно, однако в условиях общего национального курса каждый должен искать способы внести вклад в укрепление безопасности страны.

Профсоюз получил подтверждение, что в следующем году в бюджете предусмотрят финансирование для внедрения новой модели школьного финансирования «Программа в школе». Это, по мнению Ванаги, важный сигнал на фоне общего сокращения бюджета.

В то же время в Латвии уже идут процессы реорганизации образования: до начала нового учебного года планируется закрыть или преобразовать около 54 образовательных учреждений — в том числе детские сады, начальные и средние школы. Только в Риге подтверждено, что шесть средних школ будут переведены в статус основных, а ещё несколько — ликвидированы или объединены с другими. В большинстве случаев новые классы в этих школах больше не набираются.

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