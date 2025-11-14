Молодёжь не хочет связывать с арендой и массово переселяется. Куда?

24 летняя киберспортсменка Ху Вэйвэй ушла с рынка аренды в Тяньцзине после того как просчитала расходы. Отель на месяц обходился ей дешевле чем частная квартира, а бонусом шли отсутствие залога, круглосуточный кондиционер, уборка и тишина. Камеры в коридорах — тоже плюс: девушке одной жить спокойнее.

Её график идеален для «отельной жизни»: спит сколько хочет, заказывает еду, работает онлайн всю ночь и переезжает из города в город когда надо. Шанхай, Сучжоу — теперь это просто разные «ветки одного большого гостиничного дома». Никаких депозитов. Никаких переписок с хозяином. И никто не ворчит про немытую кружку.

По данным сервиса Qunar, длинные проживания в отелях выросли вдвое по сравнению с допандемическими годами. Больше всего среди людей 25–30 лет. Это уже не арендаторы — это целое поколение «кочующих птиц» Gen Z. Как пенсионеры которые зимой улетают на юг, только молодёжь выбирает Санью, Куньмин или Сямынь.

И да, по цене всё не так уж страшно. В Тяньцзине комната в общей квартире стоит около 1000 юаней (140 долларов). Маленькая студия — 3000 юаней (411 долларов). Отель Вэйвэй — 2500 юаней (342 доллара) в месяц, со всеми удобствами.

Отели быстро уловили тренд. Теперь они продают долгие тарифы, предлагают прачечную, питание и даже групповые поездки по окрестностям. Они понимают: молодёжи нужно всё сразу и без лишних усилий.

Некоторые пары полностью влюбились в эту модель. Кейси Чёк живёт с мужем в Marriott в Шанхае и называет это «лёгкой жизнью». Лишние вещи — на маленький склад. Всё остальное — тренажёрка, ресторан, вид из окна — уже включено.

Итог прост: аренда устарела, отели стали новым стандартом свободы и тишины.

У Gen Z новая формула:

чем меньше хлопот — тем больше жизнь.