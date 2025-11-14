Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молодёжь не хочет связывать с арендой и массово переселяется. Куда?

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 15:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Устали от странных хозяев жилья, бесконечных депозитов и договоров толщиной с роман? В Китае молодые люди решили больше не мучиться и начали… жить в отелях. И что самое удивительное, для многих это реально дешевле и спокойнее.

24 летняя киберспортсменка Ху Вэйвэй ушла с рынка аренды в Тяньцзине после того как просчитала расходы. Отель на месяц обходился ей дешевле чем частная квартира, а бонусом шли отсутствие залога, круглосуточный кондиционер, уборка и тишина. Камеры в коридорах — тоже плюс: девушке одной жить спокойнее.

Её график идеален для «отельной жизни»: спит сколько хочет, заказывает еду, работает онлайн всю ночь и переезжает из города в город когда надо. Шанхай, Сучжоу — теперь это просто разные «ветки одного большого гостиничного дома». Никаких депозитов. Никаких переписок с хозяином. И никто не ворчит про немытую кружку.

По данным сервиса Qunar, длинные проживания в отелях выросли вдвое по сравнению с допандемическими годами. Больше всего среди людей 25–30 лет. Это уже не арендаторы — это целое поколение «кочующих птиц» Gen Z. Как пенсионеры которые зимой улетают на юг, только молодёжь выбирает Санью, Куньмин или Сямынь.

И да, по цене всё не так уж страшно. В Тяньцзине комната в общей квартире стоит около 1000 юаней (140 долларов). Маленькая студия — 3000 юаней (411 долларов). Отель Вэйвэй — 2500 юаней (342 доллара) в месяц, со всеми удобствами.

Отели быстро уловили тренд. Теперь они продают долгие тарифы, предлагают прачечную, питание и даже групповые поездки по окрестностям. Они понимают: молодёжи нужно всё сразу и без лишних усилий.

Некоторые пары полностью влюбились в эту модель. Кейси Чёк живёт с мужем в Marriott в Шанхае и называет это «лёгкой жизнью». Лишние вещи — на маленький склад. Всё остальное — тренажёрка, ресторан, вид из окна — уже включено.

Итог прост: аренда устарела, отели стали новым стандартом свободы и тишины.

У Gen Z новая формула:
чем меньше хлопот — тем больше жизнь.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

