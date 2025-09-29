Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

В Молдове 28 сентября прошли парламентские выборы, которые фактически определяют дальнейший путь страны. Избранный на следующие четыре года состав депутатов либо поведет страну в Европейский Союз, официальные переговоры о вступлении в который были открыты 25 июня 2024 года, либо откажется от этого курса. Правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) по предварительным данным набирает 49,6% голосов.

Сенсацией стал проход в парламент не четырех, как предсказывали, а пяти политических сил. Второе место занял пророссийский Патриотический блок, объединяющий Партии социалистов (ПСРМ), коммунистов и "Будущее Молдовы" с результатом 24,5%. Замыкает тройку c 8% процентами блок "Альтернатива", называющий себя проевропейским, но с политиками с пророссийским прошлым. Еще в парламент с результатом 6,2% проходит эпатажная "Наша партия" Ренато Усатого, и неожиданно необходимые 5,6% набрала партия "Демократия дома" Василия Костюка, который построил кампанию на роликах для TikTok с критикой чиновников.

Победа над РФ

В восемь вечера в воскресенье в предвыборном штабе правящей партии "Действие и солидарность" началась партийная "ночь выборов", где депутаты и волонтеры ожидали результатов голосования. Первые цифры традиционно пришли из сельской местности, где подсчет голосов провести легче. Сперва они показали лидерство оппозиционного Патриотического блока, и повисла тягучая пауза, лидер PAS Игорь Гросу даже отложил свой второй выход к прессе.

Но позже, по мере обработки голосов в городах, цифры стали выравниваться, и проевропейская PAS уверенно вышла на первое место. "Молдова победила Россию", - так описывает результат кишиневский политолог Виталий Андриевский.

С такими процентам, поясняет эксперт, PAS может рассчитывать примерно на 53 и больше депутатских мест из 101. Это значит, что несмотря на все противодействие пророссийских сил и денежные вливания самой России, правящая проевропейская партия, вероятно, сможет и далее самостоятельно формировать правительство и принимать нужные законы. Ей не понадобится коалиция, а перемены в правительстве будут носить технический характер. Что касается крупнейшей оппозиционной Партии социалистов, то она потерпела явное поражение, считает Андриевский.

Снова геополитический выбор

Лидер оппозиционной ПСРМ Игорь Додон днем на выходе из участка после голосования снова призвал своих сторонников выйти в понедельник на манифестацию к парламенту, чтобы "защитить победу оппозиции". Акцию протеста он анонсировал еще за несколько дней до голосования: в случае победы он cобирался требовать отставки президента Майи Санду, а в случае поражения "отстаивать свои голоса".

К одиннадцати часам вечера несколько десятков молодых людей действительно организованно пришли к зданию ЦИК, обвинив его в фальсификации выборов. Но перед ними выступил Додон, и примерно через 40 минут все неожиданно разошлись.

"Молдова вернулась в привычную парадигму геополитического противостояния”, - так оценивает происходящее политический аналитик Виктор Чобану. Сосредоточиться на внутренней повестке, отмечает он, удалось лишь в 2020-м и 2021 годах, когда на выборах объединение общества было во главе угла.

Теперь же, если отбросить откровенный популизм всех участников гонки, то снова остается выбирать между двумя вариантами: движение в Европу или "стратегические отношения" с Россией. По сути, добавляет Виктор Чобану, Молдова результатами голосования еще раз повторила прошлогодний референдум о вступлении в ЕС и показала, что страна разделена: Север и Юг еще долго будут голосовать не так, как ее проевропейский Центр.

Без экзит-полов и со скандалами

Единственным неожиданным результатом Виктор Чобану называет проход в парламент партии "Демократия дома" Василия Костюка, который, по его выражению, "выскочил как черт из табакерки". Ни один опрос не давал ему никаких шансов. Партия выросла из одноименного молодежного движения, созданного участниками апрельских протестов 2009 года. Своим продвижением она занималась в соцсетях и практически не была видна на уличных агитационных площадках.

Россия подкупает священников в Молдове?

Отличием нынешних выборов стало отсутствие экзит-полов. Лишь одна компания подала заявку на их проведение, но она была отклонена ЦИК в связи с "обоснованными подозрениями относительно источников финансирования" организатора. Перед тем правозащитная организация Promo Lex заявила о выявлении "черного рынка" политических опросов в разгар предвыборной кампании.

А за четыре дня до выборов МИД РФ вызвал посла Молдовы Лилиана Дария и заявил протест из-за отказа молдавских властей аккредитовать российских наблюдателей в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ. Также Москва жестко критиковала решение ЦИК Молдовы открыть всего два участка для голосования диаспоры в России на фоне 75 в Италии.

Всего за границей ЦИК Молдовы организовал 301 участок для голосования, резко уменьшив их количество в непризнанном Приднестровье - лишь 12, что втрое меньше, чем на предыдущих выборах. Было напечатано 2,77 миллиона бюллетеней внутри страны и 860 тысяч для диаспоры. На выборы пришли 1,6 миллиона избирателей или 52% от их общего количества.

В проект госбюджета на следующий год включены предложения партнеров по коалиции, однако, несмотря на достигнутые компромиссы в связи с бюджетом, Союз зеленых и крестьян (СЗК) в четверг вместе с оппозиционными партиями в Сейме фактически проголосовал против так называемой Стамбульской конвенции. Такие действия вызвали резкие взаимные упреки со стороны коалиционных партнеров, и теперь на грани стоит само правительство, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

На днях в лесу стал свидетелем перепалки двух женщин, собирающих грибы. Одна стыдила другую за то, что та выкручивала грибы. Мол, из-за таких «охотников» грибов все меньше. Вторая обвинила ее в том же. «Ученых читать надо. Они как раз советуют выкручивать грибы. Когда гриб срезаете, его ножка гниет, инфекция попадает в споры»... Кто же прав? И что на самом деле рекомендуют специалисты-микологи?

Недавно пользователь платформы "ТикТок" поделился забавным моментом из программы Krustpunkta на Латвийском радио, в которой есть рубрика "Свободный микрофон". Этому выпуску программы примерно два года, но почему бы и не напомнить о нём публике, решил тот, кто разместил ролик у себя.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

