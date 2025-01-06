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Могут распасться на кусочки: в латвийских магазинах — новые бесплатные пакеты

© LETA 6 января, 2025 18:19

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С 1 января вступили в силу поправки к закону об упаковке, нацеленные на сокращение использования пластиковых пакетов в торговле. Действительно ли они совсем исчезнут из магазинов?

Усилия Европейского союза направлены на внедрение в жизнь принципов устойчивого развития. Это означает жить не с мыслью, что "после нас хоть потоп", а заботиться об экологии, планете, ресурсах и мире, который достанется будущим поколениям. Сокращение объема неперерабатываемых отходов - один из краеугольных камней зеленой стратегии ЕС.

Как рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, тонкие пластиковые пакетики, которые доступны в торговых залах для упаковки товаров, останутся, однако они будут уже не такими прочными.

Если смотреть на эти изменения с точки зрения потребителя, то больших перемен не будет. Однако многие покупатели уже заметили в прошлом году, что в некоторых магазинах пакетики стали настолько тонкими, что часто не выдерживают веса фруктов и рвутся, поэтому маловероятно, что их можно будет использовать для других целей.

В свою очередь биопластиковые пакеты могут преподнести неожиданный сюрприз, например, если в них что-то упаковать и надолго положить в шкаф, они могут распасться на кусочки. Так что каждый вид упаковки придется использовать по своему назначению.

С другой стороны, торговые предприятия уже позаботились о том, чтобы у покупателей были альтернативные варианты упаковки.

Как рассказала руководитель отдела коммуникации "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле, торговая сеть предприняла необходимые меры, чтобы с 1 января покупателям была доступна только соответствующая закону упаковка для продуктов - помимо бумажных пакетов и многоразовых сумок, доступны соответствующие новым требованиям пластиковые пакеты толщиной 49 микрон (что означает большую прочность), на 85% изготовленные из переработанного пластика.

Цены всех пакетов остались прежними: бумажный пакет стоит 0,19 евро, пластиковый - 0,30 евро, многоразовая сумка - 0,39 евро. Очень легкие пластиковые пакеты по-прежнему будут доступны бесплатно в гигиенических целях, например, для упаковки картофеля.

(Tvnet.lv)

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