Могут ли находящуюся в ипотеке квартиру жены взыскать для погашения долгов мужа?

Как мы уже неоднократно поясняли, все, что супруги приобретают во время брака совместно или один из них, но за счет общих средств или с помощью деятельности другого супруга, считается их общей собственностью. В случае сомнений предполагается, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных долях.

Отдельным имуществом каждого из супругов является имущество, которое находилось в собственности этого супруга до брака, а также имущество, приобретенное во время брака в качестве его отдельного имущества.

Отдельной собственностью каждого из супругов является имущество, которое принадлежало ему до заключения брака или которое супруги по соглашению признали отдельной собственностью.

Тот супруг, который утверждает, что конкретное имущество является его отдельной собственностью, должен это доказать. Если недвижимое имущество является отдельной собственностью одного из супругов, это должно быть записано в Земельной книге.

Отдельное имущество и взыскание

Поскольку собственником квартиры вы стали до заключения брака, о чем свидетельствует запись в Земельной книге, то квартира является вашим отдельным имуществом.

Статья 570 Гражданско-процессуального закона устанавливает, что взыскание может быть обращено на имущество физического лица, а также на его долю в совместной собственности и в совместном имуществе супругов, а в случаях, установленных законом, — и на общее имущество супругов. Следовательно, супруг отвечает по своим долгам своим личным имуществом и своей долей в совместном имуществе.

Таким образом, судебный исполнитель не может наложить взыскание на вашу квартиру, чтобы погасить долг вашего мужа, так как квартира является вашим отдельным имуществом. И то, что вы продолжаете выплачивать банку кредит, не может служить основанием для взыскания с вас долга вашего мужа.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.