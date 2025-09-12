Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Могут ли находящуюся в ипотеке квартиру жены взыскать для погашения долгов мужа?

«Семь секретов» 12 сентября, 2025 09:31

Юридическая консультация 0 комментариев

"За пять лет до брака я взяла кредит на покупку квартиры. Сейчас мы с мужем живем в ней, но я лично продолжаю выплачивать кредит. В Земельной книге указано, что только я собственник и что квартира в ипотеке в пользу банка. Эта запись была сделана еще до брака — я проверяла. Муж вообще никак не связан с этим моим кредитом. Брачного договора у нас с мужем тоже нет. Мне осталось платить еще два года. А сейчас пришло сообщение от судебного исполнителя о взыскании с мужа старого долга по алиментам. Скажите, моя квартира тоже может быть взыскана для погашения этого долга, если кредит на нее еще не погашен?"...(Из почты редакции)

Как мы уже неоднократно поясняли, все, что супруги приобретают во время брака совместно или один из них, но за счет общих средств или с помощью деятельности другого супруга, считается их общей собственностью. В случае сомнений предполагается, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных долях.

Отдельным имуществом каждого из супругов является имущество, которое находилось в собственности этого супруга до брака, а также имущество, приобретенное во время брака в качестве его отдельного имущества.

Отдельной собственностью каждого из супругов является имущество, которое принадлежало ему до заключения брака или которое супруги по соглашению признали отдельной собственностью.

Тот супруг, который утверждает, что конкретное имущество является его отдельной собственностью, должен это доказать. Если недвижимое имущество является отдельной собственностью одного из супругов, это должно быть записано в Земельной книге.

Отдельное имущество и взыскание

Поскольку собственником квартиры вы стали до заключения брака, о чем свидетельствует запись в Земельной книге, то квартира является вашим отдельным имуществом.

Статья 570 Гражданско-процессуального закона устанавливает, что взыскание может быть обращено на имущество физического лица, а также на его долю в совместной собственности и в совместном имуществе супругов, а в случаях, установленных законом, — и на общее имущество супругов. Следовательно, супруг отвечает по своим долгам своим личным имуществом и своей долей в совместном имуществе.

Таким образом, судебный исполнитель не может наложить взыскание на вашу квартиру, чтобы погасить долг вашего мужа, так как квартира является вашим отдельным имуществом. И то, что вы продолжаете выплачивать банку кредит, не может служить основанием для взыскания с вас долга вашего мужа.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

