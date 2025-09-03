Многие хутора исчезнут сами и обрезать к ним провода не придется, уверен экономист

Nebūs jāgriež ceļi un vadi uz viensētām, jo daudzi izzudīs paši. Valmieras novada attīstītā ekonomika nodrošina apmēram stabilu iedzīvotāju skaitu tā ekonomiskajā centrā, bet vājākajā pagastā iedzīvotāju skaita kritums apmēram tāds pats kā Krāslavas novada vājākajā pagastā.… pic.twitter.com/EGgBokqX2D — PStrautins (@PStrautins) September 3, 2025

«Экономика Валмиерского края обеспечивает примерно стабильное число жителей в его экономическом центре, но в самой слабой волости падение численности населения примерно такое же, как в самой слабой волости Краславского края. На графиках изменения численности жителей в 2011–2025 годах, данные raim.gov.lv», — пояснил он свою точку зрения.

«Продолжая мысль, я готов выслушать возмущение по поводу этого процесса только от людей, которые сами готовы выдержать то, что исторически обеспечивало население в десятки раз большее, чем сейчас в волостях: косить траву вручную, раскидывать навоз вилами и доить коров. Я — лучше нет, поэтому развиваю латышскость в большом городе», — резюмировал экономист.