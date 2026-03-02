«Минус мясо — минус жир?» Учёные заявили о неожиданном эффекте диеты

Исследователи из Университета Южной Дании сообщили: сокращение двух аминокислот — метионина и цистеина — увеличило расход калорий у мышей примерно на 20%.

Для сравнения: эффект оказался почти сопоставим с постоянным пребыванием при температуре 5°C.

Мыши не ели меньше.

Не двигались больше.

Их так называемый «бежевый жир» просто переключился в режим выработки тепла и начал активнее сжигать энергию.

Метионин и цистеин в большом количестве содержатся в мясе, яйцах и молочных продуктах.

В растительной пище этих аминокислот значительно меньше.

Учёные предполагают: именно это может частично объяснять, почему у людей, придерживающихся растительного питания, часто наблюдаются более благоприятные метаболические показатели.

Работа опубликована в журнале eLife (февраль 2026 года).

Но есть нюанс: эксперимент проводился на мышах.

Станет ли отказ от стейка «внутренней печкой» для человека — вопрос остаётся открытым.