Минсообщения категорически не согласно с выводами Госконтроля по «airBaltic»

Минсообщения намерено оспорить заключение Госконтроля в установленном законом порядке.

Министерство не согласно с утверждением о недостаточном надзоре, так как в ходе ревизии Госконтроль не выявил нарушений закона. Министерство подчеркивает, что надзор за всеми обществами капитала осуществляется в соответствии с нормативным регулированием.

Минсообщения подчеркивает, что при осуществлении государственной поддержки в авиационной отрасли использовались единые принципы для двух предприятий - "airBaltic" и Рижского аэропорта. С учетом того, что Рижский аэропорт успешно вышел из режима господдержки, министерство считает, что на "airBaltic" повлияли не факторы недостаточного надзора, а изменившиеся внешние обстоятельства - война России против Украины, которая существенно сказалась на авиационных перевозках, геополитическая обстановка, колебания валютных курсов и цен на топливо, проблемы с двигателями и др.

По мнению министерства, утверждение Госконтроля об отсутствии надзора не имеет оснований. Нормативное регулирование четко определяет разграничение полномочий между правлением, советом и акционерами компании, и акционер не имеет права вмешиваться в оперативное управление предприятием и давать правлению обязательные указания по заключению сделок, вопросам оплаты труда и другим аспектам, которые входят в компетенцию совета.

В министерстве отметили, что выводы Госконтроля основаны на уже известных фактах и ретроспективном анализе ситуации, сложившейся несколько лет назад. Однако на момент принятия решений ни предприятие, ни акционер не могли предсказать все будущие риски, в том числе войну после пандемии, проблемы с производством и обслуживанием двигателей, изменения рыночного спроса. Все решения акционера и предприятия принимались на основе информации, предоставленной правлением и советом на тот момент.

Также министерство подчеркивает, что процесс надзора был тесно связан с выполнением решений правительства и фактической ситуацией на рынке, включая рефинансирование облигаций и изменения структуры акций для сохранения возможности IPO в подходящий момент. Кроме того, сотрудничество с компанией "Lufthansa" как потенциальным стратегическим инвестором является подтверждением того, что Минсообщения и "airBaltic" действовали профессионально. Поэтому, как считает Минсообщения, выводы о недостаточном надзоре необоснованны, так как игнорируют и фактически проделанную работу, и важную роль рыночных обстоятельств.

Как сообщалось, Госконтроль по результатам проверки заявил, что государство не следило за возвратом средств, которые были вложены в авиакомпанию "airBaltic" во время пандемии "Covid-19", и действовало как "кошелек", а не достаточно квалифицированный и требовательный владелец общества капитала.

В целом государство вложило в основной капитал "airBaltic" 545 млн евро, в том числе в 2020-2022 годах для смягчения последствий кризиса из-за "Covid-19" - 340 млн евро, тем самым увеличив свою долю в компании с 80,05% до 97,97%.

Госконтроль пришел к выводу, что ни на одном из уровней надзора - Министерства сообщения, совета "airBaltic" и Кабинета министров - не были предприняты достаточные действия, которые могли бы способствовать возврату вложений.

Госконтроль напоминает, что изначально государство обязалось вернуть 250 млн евро, вложенные в "airBaltic" на первом этапе, и это было ясно отражено и в официальных документах, и в публичных заявлениях вплоть до июня 2023 года. Согласно утвержденной в 2021 году стратегии, возврат средств планировался в результате первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого часть принадлежащих государству акций должна была быть продана, а доля участия сокращена до 51%.

Однако, как отмечает Госконтроль, стратегия не сопровождалась конкретным планом действий и ни разу не пересматривалась, несмотря на значительные изменения, включая вторую волну пандемии, полномасштабное вторжение России в Украину, проблемы с двигателями самолетов и неоднократные изменения бизнес-планов "airBaltic". Тем временем государство вложило в компанию еще 90 млн евро.

В августе 2024 года правительство решило уменьшить основной капитал "airBaltic" на 571 млн евро, так как компания считала это важным условием для успешной реализации IPO. "После этого представители властей и "airBaltic" публично необоснованно заявляли, что возврат вложений никогда не планировался, либо подчеркивали, что государственная поддержка уже окупилась через налоги и экономический вклад", - отмечает Госконтроль.

В 2021 году Госконтроль призывал Кабинет министров ввести особый порядок для управления рисками в связи с возвратом вложений в "airBaltic", однако правительство этого не сделало, продолжая надзор согласно правилам 2015 года. До декабря 2024 года отчеты о ситуации в "airBaltic" для Кабинета министров фактически подготавливались самой авиакомпанией. В этих отчетах, если только они не касались необходимости дополнительных вложений, в основном подчеркивались положительные аспекты операционной деятельности "airBaltic", но не упоминались различные риски, связанные с финансовым положением. Большинство отчетов не были доступны публично, а надзор со стороны Кабинета министров не осуществлялся на основе структурированного анализа показателей и результатов, что позволило бы отслеживать прогресс по возврату вложений и своевременно выявить риски.

Как указал Госконтроль, Минсообщения до сих пор не создало систему управления обществами капитала, которая позволяла бы государству реализовывать стратегические цели отрасли и рационально использовать ресурсы. Министерство по-прежнему не получает важную информацию, необходимую для полноценного надзора за "airBaltic" (например, данные о зарплатах сотрудников, капитальных вложениях).

В свою очередь совет "airBaltic" не осуществлял достаточного надзора за ограничениями по выплатам членам правления. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, вознаграждение правления увеличивалось, при этом в 2022 году правлению даже были выплачены премии за 2019 год из второй части вложений для преодоления последствий "Covid-19".

Также Госконтроль установил, что государство недостаточно полноценно отслеживало изменения бизнес-плана и финансового положения "airBaltic", чтобы способствовать возврату вложений, при этом полноценное участие государства в разработке бизнес-планов не обеспечено до сих пор.

Как указал член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш, необходимо серьезно оценить жизнеспособность текущего бизнес-плана "airBaltic". "Финансовое положение компании сложное - это подтверждают убытки за прошлый год и в начале текущего года, негативный собственный капитал, а также значительно задержавшийся и многократно перенесенный процесс IPO. Уже не идет речи о том, что государство сможет вернуть вложенные средства в результате IPO. Напротив, компания прямо указывает на необходимость дополнительного государственного финансирования, и без него реализация IPO маловероятна", - отметил он.

Несмотря на то, что предприятие стремительно развивалось и достигло изначально запланированного размера флота, его финансовое положение ухудшилось. "На наш взгляд, дальнейшие вложения государственных средств в авиакомпанию при существующей модели без оценки ее жизнеспособности и устойчивости необоснованны. Призываем Минсообщения, совет компании и Кабинет министров искать рациональные и экономически обоснованные альтернативы дальнейшему развитию", - подчеркнул Аболиньш.

В настоящее время государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.

В 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году, а его оборот увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.