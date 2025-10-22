Минобороны против ветропарков в восточной Латвии

Компания Latvijas Vēja parki, начавшая в 2022 году исследования в восьми участках Latvijas Valsts meži, сообщила, что ветропарки в Балвском и Лудзенском краях строиться не будут.

«У нас был проект Балви–Лудза рядом с российской границей. Министерство обороны не согласилось на дальнейшее развитие, поэтому мы прекратили изыскания и отказались от этой территории», — сказал председатель правления компании Янис Уртанс.

Похожее решение приняла литовская энергетическая группа Ignitis, отказавшись от реализации проекта ветропарка «Калниеши» в Краславском крае. Этот парк должен был стать частью крупной инвестиционной программы компании.

Ignitis планировала в ближайшие годы вложить около 700 миллионов евро в проекты «зелёной» энергетики по всей Латвии. В «Калниеши» предполагалось установить 11 современных ветротурбин большой мощности, что сделало бы его одним из крупнейших ветропарков в регионе.

Однако осенью инициатива была остановлена.

«Разработчики подали заявление о приостановке, сославшись на планы Министерства обороны, ограничивающие строительство у границы. Весь наш край фактически относится к приграничной зоне, поэтому до 2028 года это невозможно», — пояснила руководитель отдела развития Краславской думы Инāра Дзалбе.

Ранее Ignitis прекратила аналогичный проект и в Лудзенском крае.

«Они начали процедуру оценки воздействия на среду, провели собрание жителей, но дальше ничего не происходило», — сказала представитель самоуправления Марите Романовска.

По данным Государственного бюро мониторинга окружающей среды, в стадии оценки находятся сейчас около 55 проектов, из них 12 — в Латгале.

«Есть проекты, которые прекращены именно из-за близости к границе», — подтвердила руководитель отдела оценки воздействия Винета Маскава.

В Авгшдаугавском крае развитие ветроэнергетики продолжается, но появляются новые сложности.

«Сейчас ведётся оценка воздействия, мы подали свои предложения. Однако активно выступают жители — особенно из Калупе и Ницгалес, откуда поступают просьбы приостановить строительство», — сообщил председатель думы Виталий Айзбалтис (Latgales partija).

