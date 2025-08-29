Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

«Мне действительно было грустно смотреть, насколько сильно, по сравнению с латвийскими портами, развился таллинский порт», — сказал министр.

По его словам, серьёзным препятствием стало то, что прежнее руководство министерства приняло необратимые решения, передав причалы в частные руки. Это осложняет возвращение Tallink именно в прежнюю точку обслуживания.

«Tallink вёл переговоры с нынешними владельцами территории. Я был очень расстроен, узнав, какие тарифы требует частный собственник. Они во много раз превышают рыночные цены», — отметил Швинка.

Сейчас обсуждается возможность строительства нового пассажирского терминала. По словам министра, интерес к проекту проявляет и Tallink. Но ясно одно: весной будущего года компания в Ригу ещё не вернётся.