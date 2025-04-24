Министр экономики Валайнис решил часть времени работать из Елгавы

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр сказал, что идея переезда министерств из столицы обсуждается уже несколько десятилетий, но так и не реализована. Однако Минэкономики пришло к выводу, что ее можно осуществить без дополнительных затрат, используя уже имеющуюся инфраструктуру, поэтому было принято решение открыть представительство министерства в помещениях Елгавского бизнес-инкубатора.

Валайнис также отметил, что существует еще более 20 мест, где можно открыть такие представительства.

"Это будет первое представительство, где буду лично работать и я. Руководство министерства также будет работать в этом офисе", - сказал министр экономики.

Представительство Минэкономики будет находиться в Елгаве на ул. Пелду, 7. В его открытии примут участие Валайнис, председатель Елгавской думы Андрис Равиньш и руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.

Как ранее заявило Минэкономики, цель создания представительства - способствовать росту региона, содействовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций.