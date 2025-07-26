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Министерство благосостояния: дополнительная поддержка для получателей российских пенсий не планируется

© LETA 26 июля, 2025 08:59

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Уже сообщалось, что выплата пенсий живущим в Латвии российским пенсионерам задерживается на два квартала.

Министерство благосостояния заявляет, что совместно с МИД ЛР и Государственным агентством социального страхования (ГАСС, VSAA) было на связи с Россией с 14 марта 2025 года. МИД ЛР при этом потребовал официального разъяснения причин, по которым задерживаются платежи.

Российская сторона утверждает, что перечислению денег препятствуют санкции, однако Минблаг подчеркивает, что для получения денежного перечисления с латвийской стороны никаких практических препятствий не имеется и социальные платежи под санкции не подпадают.

Сообщалось также, что ГАСС выплачивает российские пенсии живущим в Латвии их получателям, которым пенсии положены согласно договору о сотрудничестве в сфере социальной безопасности между Латвией и Россией.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года при посредничестве ГАСС российские пенсии на сумму около 3,5 млн евро были выплачены 9700 пенсионерам, по информации ГАСС.

Социальную помощь российским пенсионерам, не получившим пенсию, оказывали самоуправления. Например, в Риге, предположительно, на это было потрачено около 30 тыс. евро в месяц, о чем свидетельствуют расчеты агентства LETA, исходящие из информации, предоставленной Рижской думой.

По сведениям, предоставленным самоуправлением, одному пенсионеру в среднем выплачено 250 евро пособий. Пенсионерам, которых это коснулось, присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного, пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, некоторым из них, кроме того, - пособие на лечение.

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