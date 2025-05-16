Минимальная зарплата в Латвии больше, чем мы думали: сколько?

Время от времени минимальная заработная плата в Латвии повышается и сравнивается с ее уровнем в других странах, особенно с Литвой и Эстонией.

Ситуация становится еще интереснее, если учесть, что десять лет назад - в 2015 году - официальная минимальная заработная плата во всех странах Балтии была примерно одинаковой: в Эстонии - 390 евро, в Латвии - 360 евро, в Литве - 325 евро, а в 2025 году соответственно 886 евро, 740 евро и 1038 евро.

У многих есть желание уравнять минимальный уровень оплаты труда в странах Балтии, но тот факт, что минимальная заработная плата на самом деле обходится работодателю дорого, игнорируется. Например, в 2023 году минимальная заработная плата в 620 евро фактически обходилась работодателю в 766,62 евро, в 2024 году уже в 865,49 евро, а в 2025 году 740 евро - это фактически 914,93 евро.

Данные показывают, что расходы работодателя (налоги и пошлина) сверх минимальной заработной платы, установленной государством, стали в 2023 году на 146,62 евро больше, в 2024 году - на 165,49 евро больше, а в 2025 году - на 174,93 евро больше.

Что является фактором такого увеличения расходов на минимальную заработную плату? Формула расчета устанавливается государством, поскольку работодатель в Латвии должен платить обязательные взносы государственного социального страхования в размере 23,59%, к которым добавляется госпошлина на риск предпринимательства в размере 0,36 евро в месяц.

Можно задаться вопросом, не влечет ли минимальная заработная плата дополнительные расходы для работодателей и в других странах. Да, но между государствами ЕС тут есть довольно большие различия. Об этом свидетельствует исследование "BDO Latvija" о размере расходов работодателя по отношению к минимальной заработной плате, установленной в стране.

"Почти в каждой стране работодателям приходится считаться с дополнительными расходами, чтобы выполнять требования по минимальной заработной плате", - говорит партнер "BDO Latvija" Виестурс Бриежкалнс.

При этом уровень этих дополнительных расходов сильно различается от страны к стране.

"У нашего южного соседа, Литвы, расходы работодателя сверх минимальной заработной платы в 1038 евро составляют всего 18,37 евро, в Румынии сверх минимальной заработной платы в 840 евро - 50,88 евро, в Латвии сверх 740 евро - 174,93 евро, а у Эстонии сверх минимальной заработной платы в 886 евро - 299,47 евро", - говорит Бриежкалнс. Еще выше "доплата" работодателя в Испании - 420,93 евро.

(Diena)