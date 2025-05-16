Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Мая Завтра: Edijs, Edvins
Доступность

Минимальная зарплата в Латвии больше, чем мы думали: сколько?

© LETA 16 мая, 2025 15:59

Бизнес 0 комментариев

С учетом выплат работодателя минимальная заработная плата в Латвии составляет не установленные государством 740 евро, а 914,93 евро, что следует учитывать лицам, принимающим решения, при оценке конкурентоспособности Латвии в Европе.

Время от времени минимальная заработная плата в Латвии повышается и сравнивается с ее уровнем в других странах, особенно с Литвой и Эстонией.

Ситуация становится еще интереснее, если учесть, что десять лет назад - в 2015 году - официальная минимальная заработная плата во всех странах Балтии была примерно одинаковой: в Эстонии - 390 евро, в Латвии - 360 евро, в Литве - 325 евро, а в 2025 году соответственно 886 евро, 740 евро и 1038 евро.

У многих есть желание уравнять минимальный уровень оплаты труда в странах Балтии, но тот факт, что минимальная заработная плата на самом деле обходится работодателю дорого, игнорируется. Например, в 2023 году минимальная заработная плата в 620 евро фактически обходилась работодателю в 766,62 евро, в 2024 году уже в 865,49 евро, а в 2025 году 740 евро - это фактически 914,93 евро.

Данные показывают, что расходы работодателя (налоги и пошлина) сверх минимальной заработной платы, установленной государством, стали в 2023 году на 146,62 евро больше, в 2024 году - на 165,49 евро больше, а в 2025 году - на 174,93 евро больше.

Что является фактором такого увеличения расходов на минимальную заработную плату? Формула расчета устанавливается государством, поскольку работодатель в Латвии должен платить обязательные взносы государственного социального страхования в размере 23,59%, к которым добавляется госпошлина на риск предпринимательства в размере 0,36 евро в месяц.

Можно задаться вопросом, не влечет ли минимальная заработная плата дополнительные расходы для работодателей и в других странах. Да, но между государствами ЕС тут есть довольно большие различия. Об этом свидетельствует исследование "BDO Latvija" о размере расходов работодателя по отношению к минимальной заработной плате, установленной в стране.

"Почти в каждой стране работодателям приходится считаться с дополнительными расходами, чтобы выполнять требования по минимальной заработной плате", - говорит партнер "BDO Latvija" Виестурс Бриежкалнс.

При этом уровень этих дополнительных расходов сильно различается от страны к стране.

"У нашего южного соседа, Литвы, расходы работодателя сверх минимальной заработной платы в 1038 евро составляют всего 18,37 евро, в Румынии сверх минимальной заработной платы в 840 евро - 50,88 евро, в Латвии сверх 740 евро - 174,93 евро, а у Эстонии сверх минимальной заработной платы в 886 евро - 299,47 евро", - говорит Бриежкалнс. Еще выше "доплата" работодателя в Испании - 420,93 евро.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 71 реакций
Комментарии (0) 71 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Евровидение»: самые прочные геополитические союзы на протяжении десятилетий

История и культура 21:00

История и культура 0 комментариев

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Читать
Загрузка

Исследование: образ 35% людей в соцсетях отличается от реальной жизни

Новости Латвии 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

35% жителей Латвии признают, что их образ и поведение в социальных сетях отличаются от реальной жизни, заявила на презентации исследования "Двойная жизнь потребителя: конкурентоспособность на виртуальном рынке" советник-экономист Совета по конкуренции Илзе Янковска.

35% жителей Латвии признают, что их образ и поведение в социальных сетях отличаются от реальной жизни, заявила на презентации исследования "Двойная жизнь потребителя: конкурентоспособность на виртуальном рынке" советник-экономист Совета по конкуренции Илзе Янковска.

Читать

Если мы вложимся в оборону, денег на повышение зарплат не останется: Мелбарде педагогам

Новости Латвии 20:40

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Читать

«В таких случаях мы переходим на русский»: профессор рассказал, как медработники выбирают язык общения

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

Читать

Число иностранных гостей в Риге в первом квартале выросло на 20%

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

Читать

Папа Лев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане

Мир 20:01

Мир 0 комментариев

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Читать

Здравствуй, Борбула! В список традиционных латышских имен включат девять новых имен

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

Читать