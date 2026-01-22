Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минэкономики призывает Сейм продлить срок применения налоговых льгот для портов и СЭЗ

Редакция PRESS 22 января, 2026 13:01

LETA

Министерство экономики призывает Сейм продлить срок применения прямых налоговых льгот для свободных портов и специальных экономических зон (СЭЗ) до 31 декабря 2050 года.

Действующий закон устанавливает срок до 31 декабря 2035 года, что составляет менее десяти лет, и, соответственно, не обеспечивает достаточной правовой стабильности и предсказуемости ни для существующих в свободных портах и СЭЗ предприятий, ни для потенциальных инвесторов.

Крупномасштабные промышленные и инфраструктурные проекты по своей природе требуют долгосрочного планирования, как правило, на 15-20 лет, включая срок окупаемости инвестиций и выполнение обязательств перед финансирующими организациями. Ситуация, когда применение налоговых льгот ограничено периодом значительно меньшим, чем жизненный цикл инвестиций, создает неопределенность в отношении экономической жизнеспособности проектов на протяжении всего срока их реализации, считают в министерстве.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что если Латвия хочет обеспечить развитие в долгосрочной перспективе, то определенность доступной поддержки является логичным и естественным условием.

Минэкономики отмечает. что в соседних с Латвией странах СЭЗ действуют значительно дольше, что обеспечивает большую юридическую стабильность и предсказуемость для инвесторов. Например, в Литве срок действия Каунасской СЭЗ установлен до 2045 года, а Акменской - до 2061 года. Существующие рамки ставят Латвию в невыгодное положение с точки зрения привлечения долгосрочных инвестиций.

Предложение обсуждалось 15 января 2026 года в оперативной рабочей группе по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам (LIP OG) и было поддержано для Лиепайской, Латгальской, Резекненской и Рижской СЭЗ до 31 декабря 2050 года.

