Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana
Доступность

МИД Венгрии: Европа должна прекратить антиизраильскую политику

Euronews 28 октября, 2025 12:07

Мир 0 комментариев

Евросоюз должен "прекратить антиизраильскую политику", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто после переговоров со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Будапеште.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто призвал Брюссель "прекратить свою антиизраильскую политику" и отозвать предложения, которые могут повредить отношениям с еврейским государством.

Об этом он заявил после встречи с главой израильского МИД Гидеоном Сааром на бизнес-форуме в Будапеште.

"Политика Брюсселя разочаровывает во многих отношениях. Одно из проявлений этого — антиизраильская политика ЕС. Это абсолютно предвзятая, антиизраильская политика, и одним из ее аспектов является введение торговых и экономических ограничений. Мы всегда будем выступать против них, и мы будем работать над тем, чтобы не только Венгрия и Израиль, но и ЕС и Израиль продолжали развивать свое сотрудничество в будущем", — заявил Петер Сийарто.

"В Венгрии работает много израильских инвесторов. Так что сегодня мы не начинаем наше экономическое партнерство, а поднимаем его на новую высоту. Я считаю, министр, что сегодня мы должны поставить перед собой общую цель: удвоить объем торговли между нашими странами к 2030 году. Я думаю, что это достижимо", — отметил Гидеон Саар. 
 
В начале сентября Еврокомиссия предложила ввести санкции против Израиля, которые включали бы в себя частичное приостановление торговых преференций и отмену льгот при импорте израильских товаров в ЕС. Но предложение столкнулось с критикой со стороны ряда стран — в том числе Германии и Италии, и так не было принято.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:45 28.10.2025
Что обсудили Ринкевич и датская королевская чета в Латвии?
Bitnews.lv 9 минут назад
Латвия: у известного хоккеиста будут Три звезды
Sfera.lv 55 минут назад
Поторопитесь с реновацией: льготы скоро кончатся
Bitnews.lv 1 час назад
Продажи новых авто в Латвии растут быстрее, чем в ЕС
Bitnews.lv 3 часа назад
На повышение пенсий по инвалидности не хватает денег
Bitnews.lv 3 часа назад
Франция: Хэллоуин во вред
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: мы – готовы, но готовы ли мы?
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: осуждён гражданин Германии
Sfera.lv 1 день назад

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Читать
Загрузка

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Читать

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Читать

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Читать

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Читать

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Читать