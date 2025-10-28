МИД Венгрии: Европа должна прекратить антиизраильскую политику

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто призвал Брюссель "прекратить свою антиизраильскую политику" и отозвать предложения, которые могут повредить отношениям с еврейским государством.

Об этом он заявил после встречи с главой израильского МИД Гидеоном Сааром на бизнес-форуме в Будапеште.

"Политика Брюсселя разочаровывает во многих отношениях. Одно из проявлений этого — антиизраильская политика ЕС. Это абсолютно предвзятая, антиизраильская политика, и одним из ее аспектов является введение торговых и экономических ограничений. Мы всегда будем выступать против них, и мы будем работать над тем, чтобы не только Венгрия и Израиль, но и ЕС и Израиль продолжали развивать свое сотрудничество в будущем", — заявил Петер Сийарто.

"В Венгрии работает много израильских инвесторов. Так что сегодня мы не начинаем наше экономическое партнерство, а поднимаем его на новую высоту. Я считаю, министр, что сегодня мы должны поставить перед собой общую цель: удвоить объем торговли между нашими странами к 2030 году. Я думаю, что это достижимо", — отметил Гидеон Саар.



В начале сентября Еврокомиссия предложила ввести санкции против Израиля, которые включали бы в себя частичное приостановление торговых преференций и отмену льгот при импорте израильских товаров в ЕС. Но предложение столкнулось с критикой со стороны ряда стран — в том числе Германии и Италии, и так не было принято.