МИД Польши призывает гражан срочно покинуть Белоруссию

МИД подчеркнул, что поездки в Белоруссию крайне нежелательны. «В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также повторяющимися случаями произвольных арестов польских граждан Министерство иностранных дел предостерегает от любых поездок в Республику Беларусь», — говорится в официальном сообщении.

Хотя с 23 сентября частично возобновлён пограничный контроль, возможности пересечения границы остаются ограниченными. Для индивидуальных путешественников открыто лишь одно направление — Тересполь–Брест. Для грузового транспорта работает переход Корощин (Кукурыки) — Козловичи.

«В случае резкого ухудшения ситуации, закрытия границ или других непредвиденных событий эвакуация может оказаться серьёзно затруднена или даже невозможна», — предупреждает МИД Польши.

По информации польских дипломатов, сохраняется риск новых инцидентов: в ночь на 23 сентября фиксировались попытки нарушения воздушного пространства Польши. Власти напоминают, что при дальнейшем обострении границы могут быть полностью закрыты, и это оставит граждан без возможности выезда.