Межзвёздный объект 3I/ATLAS меняет курс — теперь он пройдёт ближе к Земле. Готовимся?

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 11:26

Наука

Астрономы NASA и международные обсерватории сообщили об изменении траектории движения кометы 3I/ATLAS, проходящей через Солнечную систему со скоростью около 100 километров в секунду. Это лишь третий подтверждённый межзвёздный объект, после Оумуамуа и Борисова, попавший в зону наблюдений с Земли.

Новые данные, полученные с Канарских островов и из системы ATLAS, показывают: после выбросов газа и пыли комета изменила курс и теперь пройдёт ближе к Земле, чем предполагалось по июльским расчётам.

Речь идёт не о столкновении, а об уточнённой орбите, которая после пересчёта оказалась смещена в сторону внутренней части Солнечной системы.

Среди исследователей, изучающих поведение объекта, физик Ави Лёб из Гарварда, известный своими гипотезами о происхождении межзвёздных тел. В своём блоге он отметил, что изменения в движении 3I/ATLAS могут указывать на необычные процессы, не свойственные обычным кометам.

«Я изложил такую возможность, что 3I/ATLAS может представлять собой космический аппарат длиной около двадцати километров. Моя единственная тревога — что у нас может не оказаться достаточно данных, чтобы установить истинную природу аномальных объектов», — написал учёный.

Другие астрономы объясняют поведение кометы проще: при нагревании из её поверхности выходят струи газа, создающие реактивное ускорение и тем самым изменяющие орбиту. Это естественный процесс, наблюдаемый и у комет солнечного происхождения.

Однако Лёб подчёркивает, что в астрономии нельзя заранее исключать ни одну из гипотез.

«Мы не должны ничего предполагать заранее. Мы должны оценивать риск, исходя из тех данных, которые у нас есть», — заявил он в интервью журналу People.
3I/ATLAS наблюдается с июля 2025 года. У неё необычная структура хвоста: сначала он был направлен к Солнцу, образуя редкий «анти-хвост», затем сменил направление. Такой эффект возможен из-за крупных частиц пыли, медленно реагирующих на солнечное излучение. По оценкам Гарвардской группы, комета уже потеряла около 2 миллионов тонн вещества — ничтожно мало по сравнению с общей массой, которая оценивается примерно в 33 миллиарда тонн.

NASA и Европейское космическое агентство продолжают наблюдения: в декабре объект вновь появится в поле видимости телескопов. Ожидается, что дополнительные измерения позволят точнее определить состав газов и направление выбросов, чтобы проверить гипотезы о “технологической природе” кометы и исключить ошибку измерений.

«Чем больше данных мы получим, тем меньше поводов для фантазий», — отметил представитель NASA в комментарии для AFP.

Пока одно очевидно: даже если 3I/ATLAS окажется всего лишь необычной кометой, её появление стало редким напоминанием о том, что в нашу систему время от времени заглядывают странники из других звёздных миров.

 

