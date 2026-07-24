Руководитель объединенного управления Лауциенской волости Юрис Кронбергс рассказал, что в ночь на понедельник в районе Дурсупе за несколько часов выпало 120 литров осадков на квадратный метр.

Сначала река разрушила водопропускную трубу под дорогой и образовала 50-метровый размыв, затем поток устремился к ближайшему пруду, прорвал еще две дамбы, после чего разрушил дамбу озера. Один из плавучих островов снес открытые шлюзы. Озеро вышло из берегов, нагрузка на гидротехнические сооружения оказалась огромной.

По словам Кронбергса, даже без плавучего острова дамба все равно бы не выдержала.