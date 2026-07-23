Министр юстиции Эдвардс Смилтенс встретился с председателем Комиссии по оценке ущерба, причиненного оккупационным режимом, Гатисом Круминьшем, чтобы обсудить проделанную комиссией работу и дальнейшие шаги в работе.
В ходе встречи Смилтенс отметил, что работа по выявлению ущерба, причиненного оккупационным режимом, является долгом Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями.
Он подчеркнул, что задача государства состоит в обеспечении надлежащего документирования и оценки последствий оккупации Латвии в соответствии с общепризнанной на международном уровне методологией и практикой, а также международным правом.
«Нынешняя геополитическая ситуация, включая обнародованную информацию о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в международный суд, особенно подтверждает важность этого обязательства», — подчеркнул Смилтенс.
Министерство иностранных дел сообщило, что с момента своего создания комиссия провела значительную исследовательскую работу, документируя потери, понесенные Латвией и ее жителями во время оккупации, обобщая, выражая в современных денежных единицах, а также хронологически структурируя эту информацию.
На встрече также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией, координация методологии расчета убытков и подход к обновлению последствий оккупации. Была также подчеркнута международная значимость исследования и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе международного права и прецедентного права.
Смилтенс и Круминьш согласились с тем, что результаты работы комиссии должны быть подробно представлены Кабинету министров, чтобы подготовить почву для рассмотрения этого вопроса правительством.
Напомним, Комиссия по подсчету ущерба от советской оккупации в Латвии была основана в 2005 году. Она была создана решением Кабинета министров Латвии на основании декларации Сейма от 5 мая 2005 года. В период с 2009 по 2014 год ее деятельность приостанавливали из-за отсутствия финансирования, после чего работа комиссии была возобновлена. О суммах, в которых может измеряться ущерб советской оккупации, не сообщается.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.