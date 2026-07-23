В ходе встречи Смилтенс отметил, что работа по выявлению ущерба, причиненного оккупационным режимом, является долгом Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями.

Он подчеркнул, что задача государства состоит в обеспечении надлежащего документирования и оценки последствий оккупации Латвии в соответствии с общепризнанной на международном уровне методологией и практикой, а также международным правом.