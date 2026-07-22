Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которая создает прямую и существенную угрозу жизни или здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения.
Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его, по объективным причинам, нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным.
Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы и его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие.
Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена плата за участие.
Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.
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