Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его, по объективным причинам, нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным.

Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы и его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие.