В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров, в результате четырем муниципальным дорогам были нанесены «существенные и необратимые» повреждения — дороги прорваны, на них образовались размывы. Упомянутые дороги находятся в Попской и Пузской волостях.
Самоуправление, обследовав все муниципальные дороги, констатировало, что дорога Лиесупес-Крацес полностью прорвана, дорога Стикли-Усма прорвана частично, а на дороге Спиньни-Яундобеи размыта водопропускная труба.
Как сообщалось, в начале недели в Курземе из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 0,5 миллиона евро.
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