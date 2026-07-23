В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров, в результате четырем муниципальным дорогам были нанесены «существенные и необратимые» повреждения — дороги прорваны, на них образовались размывы. Упомянутые дороги находятся в Попской и Пузской волостях.