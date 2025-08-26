Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мерц: Россия тянет время до встречи Путина и Зеленского

Редакция PRESS 26 августа, 2025 14:48

Мир 0 комментариев

На пути к мирному урегулированию в Украине Москва прибегает к "стратегии затягивания времени", привязывая согласование встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским к неким предварительным условиям. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) во вторник, 26 августа, во время совместной с премьер-министром Канады Марком Карни пресс-конференции в Берлине.

 "Путин считает правильным привязывать эту встречу к предварительным условиям, которые, с точки зрения Украины и с нашей точки зрения, с моей личной точки зрения, являются абсолютно неприемлемыми", - заявил глава германского правительства.

Президент США Дональд Трамп после своей встречи с Владимиром Путиным на Аляске и последовавшей после этого встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне дал понять, что решение о мирном урегулировании достижимо, констатирует агентство dpa. При этом речь шла о том, что личная встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели. Однако этот срок скоро истекает.

ЕС готовит новые санкции против России

По мнению Мерца, сейчас дело за Москвой. "Если этот шаг с российской стороны не будет предпринят, потребуется оказать еще больше давления", - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз уже занимается подготовкой дальнейших санкций. "Если встреча, о которой условились Трамп и Путин, не состоится, мяч будет снова на нашей стороне. Я имею в виду европейцев и американцев", - продолжил Мерц, указав, что последующее трехстороннее обсуждение возможностей мирного урегулирования с участием Зеленского, Путина и Трампа стало бы "логичным следующим шагом".

Аналогичное мнение высказал премьер-министр Канады Марк Карни. По его оценке, Путин опасается личной встречи с Зеленским, из-за чего оттягивает ее. "Канада сделает свой вклад в обеспечение мира и безопасности в Украине", - пообещал глава канадского правительства. В то же время достичь этих целей можно лишь при помощи силы, санкций в отношении России и усиления украинской армии, отметил Карни. Другим важным фактором, по его словам, являются вызывающие доверие гарантии безопасности.

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

