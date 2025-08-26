Мерц: Россия тянет время до встречи Путина и Зеленского

"Путин считает правильным привязывать эту встречу к предварительным условиям, которые, с точки зрения Украины и с нашей точки зрения, с моей личной точки зрения, являются абсолютно неприемлемыми", - заявил глава германского правительства.

Президент США Дональд Трамп после своей встречи с Владимиром Путиным на Аляске и последовавшей после этого встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне дал понять, что решение о мирном урегулировании достижимо, констатирует агентство dpa. При этом речь шла о том, что личная встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели. Однако этот срок скоро истекает.

ЕС готовит новые санкции против России

По мнению Мерца, сейчас дело за Москвой. "Если этот шаг с российской стороны не будет предпринят, потребуется оказать еще больше давления", - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз уже занимается подготовкой дальнейших санкций. "Если встреча, о которой условились Трамп и Путин, не состоится, мяч будет снова на нашей стороне. Я имею в виду европейцев и американцев", - продолжил Мерц, указав, что последующее трехстороннее обсуждение возможностей мирного урегулирования с участием Зеленского, Путина и Трампа стало бы "логичным следующим шагом".

Аналогичное мнение высказал премьер-министр Канады Марк Карни. По его оценке, Путин опасается личной встречи с Зеленским, из-за чего оттягивает ее. "Канада сделает свой вклад в обеспечение мира и безопасности в Украине", - пообещал глава канадского правительства. В то же время достичь этих целей можно лишь при помощи силы, санкций в отношении России и усиления украинской армии, отметил Карни. Другим важным фактором, по его словам, являются вызывающие доверие гарантии безопасности.