Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

© Deutsche Welle 25 сентября, 2025 19:39

Важно 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Выделение кредита "без вмешательства в права собственности" позволит государствам ЕС в ближайшее время не финансировать значительную часть необходимой помощи Украине напрямую из своих бюджетов, указал канцлер ФРГ. По его словам, от стран ЕС потребуется лишь предоставить бюджетные гарантии на случай, если замороженные российские активы неожиданно придется разблокировать. Выделенные средства, по мнению Фридриха Мерца, следует направить на закупку Украиной военной техники.

При этом канцлер Германии предостерег от конфискации российских активов. "Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов российского Центробанка, замороженных в Европе, и на то есть веские причины. Необходимо рассмотреть не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты", - объяснил он.

"Но это не должно нас сдерживать. Мы должны подумать, как, обойдя эти проблемы, мы можем направить эти средства на оборону Украины", - призвал Фридрих Мерц. "Сейчас мы должны применить действенный рычаг, чтобы сорвать циничное затягивание времени российским президентом и заставить его сесть за стол переговоров. Для этого нужен мужественный и уверенный в себе шаг - формировать собственную повестку, а не просто реагировать на его", - заключил Мерц.

В Евросоюзе обсуждают использование замороженных активов РФ

По данным Еврокомиссии, в связи с войной против Украины в ЕС заморожено около 200 млрд евро из активов российского Центробанка. Процентные доходы с этих средств уже сейчас используются для финансирования поставок оружия и боеприпасов Украине.

Ранее Еврокомиссия уже выступала с аналогичным предложением "репарационных займов" на сумму до 170 млрд евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила на прошлой неделе, что схема позволит начать поддержку Киева уже сейчас, а кредиты должны будут погашаться лишь в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за ущерб от войны. "Риск придется разделить коллективно", - подчеркнула она, намекая на обеспокоенность возможными судебными исками Москвы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 26.09.2025
«Литва скупает российские лисички» — данные Eurostat
Bitnews.lv 4 часа назад
Саркози приговорён к пяти годам тюрьмы во Франции
Bitnews.lv 4 часа назад
Рига зарастает травой: кому от этого польза?
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: минус достопримечательность на «Излучинах Даугавы»
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: чуть-чуть потеплеет, наверное…
Sfera.lv 9 часов назад
США: в ожидании шатдауна
Sfera.lv 11 часов назад
Швеция и Польша: оборона Готланда
Sfera.lv 11 часов назад
Франция: новый исторический рекорд
Sfera.lv 11 часов назад

Клоуны: иностранцы путают название госязыка?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Забавный ролик бродит по социальной сети TikTok - блогер под ником jautritis, выступающий в костюме клоуна, пытался провести опрос и задать вопрос прохожим. Среди прохожих оказался иностранец. Который завил клоуну, что не говорит по-русски, хотя jautritis спрашивал на государственном.

Забавный ролик бродит по социальной сети TikTok - блогер под ником jautritis, выступающий в костюме клоуна, пытался провести опрос и задать вопрос прохожим. Среди прохожих оказался иностранец. Который завил клоуну, что не говорит по-русски, хотя jautritis спрашивал на государственном.

Читать
Загрузка

Они вообще нормальные? В латышском твитере недоумевают: откуда взялись люди, которые правят Латвией

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

«Прогрессивный» министр сообщений Атис Швинка заявил, что во многих сельских районах Латвии будет прекращено регулярное автобусное сообщение. Это практически означает конец экономической активности в этих районах, а также лишит одиноких пенсионеров возможности добираться до магазина с хлебом. Что же будет с людьми!» — цитирует "Неаткарига" твит Кришьяниса Клявиньша.

«Прогрессивный» министр сообщений Атис Швинка заявил, что во многих сельских районах Латвии будет прекращено регулярное автобусное сообщение. Это практически означает конец экономической активности в этих районах, а также лишит одиноких пенсионеров возможности добираться до магазина с хлебом. Что же будет с людьми!» — цитирует "Неаткарига" твит Кришьяниса Клявиньша.

Читать

Уже пять лет Рига зарастает травой: кому от этого польза?

Для настроения 20:25

Для настроения 0 комментариев

Латвийский фонд природы (LDF) совместно с Рижской думой и горожанами уже пять лет развивает проект городских лугов — зеленых зон, где вместо привычных газонов создаются пространства, близкие к природным лугам, с редким кошением и особым уходом.

Латвийский фонд природы (LDF) совместно с Рижской думой и горожанами уже пять лет развивает проект городских лугов — зеленых зон, где вместо привычных газонов создаются пространства, близкие к природным лугам, с редким кошением и особым уходом.

Читать

В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за беспилотника?

Важно 20:10

Важно 0 комментариев

Сегодня, 25 сентября, работа Вильнюсского аэропорта была временно нарушена. Представитель Литовских аэропортов Тадс Василюскас подтвердил новостному порталу «Lrytas», что причиной, вероятно, стал беспилотник.

Сегодня, 25 сентября, работа Вильнюсского аэропорта была временно нарушена. Представитель Литовских аэропортов Тадс Василюскас подтвердил новостному порталу «Lrytas», что причиной, вероятно, стал беспилотник.

Читать

Скандал в военной школе им. Оскара Калпака: от работы отстранены два инструктора

Важно 19:56

Важно 0 комментариев

Начата проверка по факту возможных нарушений в профессиональной средней школе имени полковника Оскара Калпака. Из сообщения Министерства обороны можно сделать вывод, что они могут быть связаны с эмоциональным и физическим насилием, сообщает TV3.

Начата проверка по факту возможных нарушений в профессиональной средней школе имени полковника Оскара Калпака. Из сообщения Министерства обороны можно сделать вывод, что они могут быть связаны с эмоциональным и физическим насилием, сообщает TV3.

Читать

Конвенция раздора: политологи сомневаются, что коалиция рухнет

Новости Латвии 19:47

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на заявление премьера Эвики Силини, что СЗК, проголосовав за выход из так называемой Стамбульской конвенции, политологи сомневаются, что этот конфликт приведет к развалу правящей коалиции. Но ситуация остается напряженной, прозвучало в эфире программы «Подробности» Латвийского радио 4.

Несмотря на заявление премьера Эвики Силини, что СЗК, проголосовав за выход из так называемой Стамбульской конвенции, политологи сомневаются, что этот конфликт приведет к развалу правящей коалиции. Но ситуация остается напряженной, прозвучало в эфире программы «Подробности» Латвийского радио 4.

Читать

Время переобуваться в воздухе: список голосовавших за выход из Стамбульской конвенции

Новости Латвии 19:42

Новости Латвии 0 комментариев

Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в четверг был поддержан депутатами Сейма и передан на рассмотрение комиссии по иностранным делам.

Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в четверг был поддержан депутатами Сейма и передан на рассмотрение комиссии по иностранным делам.

Читать