Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Выделение кредита "без вмешательства в права собственности" позволит государствам ЕС в ближайшее время не финансировать значительную часть необходимой помощи Украине напрямую из своих бюджетов, указал канцлер ФРГ. По его словам, от стран ЕС потребуется лишь предоставить бюджетные гарантии на случай, если замороженные российские активы неожиданно придется разблокировать. Выделенные средства, по мнению Фридриха Мерца, следует направить на закупку Украиной военной техники.

При этом канцлер Германии предостерег от конфискации российских активов. "Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов российского Центробанка, замороженных в Европе, и на то есть веские причины. Необходимо рассмотреть не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты", - объяснил он.

"Но это не должно нас сдерживать. Мы должны подумать, как, обойдя эти проблемы, мы можем направить эти средства на оборону Украины", - призвал Фридрих Мерц. "Сейчас мы должны применить действенный рычаг, чтобы сорвать циничное затягивание времени российским президентом и заставить его сесть за стол переговоров. Для этого нужен мужественный и уверенный в себе шаг - формировать собственную повестку, а не просто реагировать на его", - заключил Мерц.

В Евросоюзе обсуждают использование замороженных активов РФ

По данным Еврокомиссии, в связи с войной против Украины в ЕС заморожено около 200 млрд евро из активов российского Центробанка. Процентные доходы с этих средств уже сейчас используются для финансирования поставок оружия и боеприпасов Украине.

Ранее Еврокомиссия уже выступала с аналогичным предложением "репарационных займов" на сумму до 170 млрд евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила на прошлой неделе, что схема позволит начать поддержку Киева уже сейчас, а кредиты должны будут погашаться лишь в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за ущерб от войны. "Риск придется разделить коллективно", - подчеркнула она, намекая на обеспокоенность возможными судебными исками Москвы.