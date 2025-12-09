Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мерц: Американцам не нужно спасать демократию в Европе

© Deutsche Welle 9 декабря, 2025 18:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) решительно отверг критику в адрес Европы, содержащуюся в новой стратегии национальной безопасности США, которая была опубликована на прошлой неделе. Выступая перед журналистами во время визита в Рейнланд-Пфальц во вторник, 9 декабря, он заявил, что содержание документа в целом его не удивило, но некоторые положения неприемлемы для Европы.

По словам Мерца, документ примерно соответствует тому, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже говорил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). "Некоторые моменты (стратегии. - Ред.) вполне понятны, некоторые - объяснимы, некоторые же - неприемлемы для нас с европейской точки зрения", - сказал канцлер. "Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы теперь спасали демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы бы сами с этим справились", - подчеркнул он.

Глава германского правительства предостерег США от растущей изоляции и предложил партнерство Германии. В переговорах с американцами, как пояснил Мерц, он отмечает, что принцип "Америка прежде всего" приемлем, однако девиз "Америка сама по себе" не может быть в интересах США. "Вам также нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. А если вы не можете найти общий язык с Европой, то по крайней мере сделайте своим партнером Германию ", - заявил канцлер ФРГ.

Мерц убежден, что общая цель заключается в "сохранении свободы, безопасности и мира на континенте". "И я надеюсь, что американцы последуют за нами по этому пути, что они также сочтут это правильным и необходимым в собственных интересах. Если же это не так, мы должны быть готовы к этому по крайней мере мысленно, а когда-нибудь и на самом деле", - резюмировал глава правительства.

Новая стратегия нацбезопасности США была обнародована на сайте Белого дома 5 декабря и вызвала противоречивые отклики. В этом документе ситуация в Европе подвергается жесткой критике. Серьезными проблемами Европы, по оценке администрации президента США Дональда Трампа, являются миграционная политика, "цензура в отношении свободного выражения мнения и подавление политической оппозиции, резко сокращающаяся рождаемость, а также потеря национальной идентичности и веры в себя".

Вице-президент США Вэнс, выступая на MSC 14 февраля, также раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности. "Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - заявил тогда политик.

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать