Мерц: Американцам не нужно спасать демократию в Европе

По словам Мерца, документ примерно соответствует тому, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже говорил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). "Некоторые моменты (стратегии. - Ред.) вполне понятны, некоторые - объяснимы, некоторые же - неприемлемы для нас с европейской точки зрения", - сказал канцлер. "Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы теперь спасали демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы бы сами с этим справились", - подчеркнул он.

Глава германского правительства предостерег США от растущей изоляции и предложил партнерство Германии. В переговорах с американцами, как пояснил Мерц, он отмечает, что принцип "Америка прежде всего" приемлем, однако девиз "Америка сама по себе" не может быть в интересах США. "Вам также нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. А если вы не можете найти общий язык с Европой, то по крайней мере сделайте своим партнером Германию ", - заявил канцлер ФРГ.

Мерц убежден, что общая цель заключается в "сохранении свободы, безопасности и мира на континенте". "И я надеюсь, что американцы последуют за нами по этому пути, что они также сочтут это правильным и необходимым в собственных интересах. Если же это не так, мы должны быть готовы к этому по крайней мере мысленно, а когда-нибудь и на самом деле", - резюмировал глава правительства.

Новая стратегия нацбезопасности США была обнародована на сайте Белого дома 5 декабря и вызвала противоречивые отклики. В этом документе ситуация в Европе подвергается жесткой критике. Серьезными проблемами Европы, по оценке администрации президента США Дональда Трампа, являются миграционная политика, "цензура в отношении свободного выражения мнения и подавление политической оппозиции, резко сокращающаяся рождаемость, а также потеря национальной идентичности и веры в себя".

Вице-президент США Вэнс, выступая на MSC 14 февраля, также раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности. "Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - заявил тогда политик.